Memoriał Ireny Szydłowskiej. Sukces Napłoszek i Buckiego w łuku klasycznym

Kamila Napłoszek wygrała w Warszawie 36. Memoriał Ireny Szydłowskiej w konkurencji łuku klasycznego. W finale pokonała Ukrainkę Darię Pawliczenko 6:4. Wśród mężczyzn triumfował Mateusz Bucki, który zwyciężył Pawła Marca.

W konkurencji łuków bloczkowych zwyciężyli Krzysztof Gorczyca oraz Małgorzata Kapusta.

Na torach stołecznego klubu Drukarz rywalizowało 178 zawodników i zawodniczek z Białorusi, Islandii, Litwy, Niemiec, Polski i Ukrainy.

Sekcja łucznicza Drukarza, obchodząca 51. rocznicę istnienia, wzbogaciła się o cenny eksponat. Do kolekcji trafił łuk, z którego strzelała pierwsza polska medalistka olimpijska w łucznictwie, "srebrna" zawodniczka z Monachium 1972 Irena Szydłowska.

"Pamiętam ten niezwykły dzień, kiedy będąc zawodnikiem Korony Kraków otrzymałem w 1969 roku łuk Ireny Szydłowskiej, z którego strzelała w mistrzostwach świata w York i Amersfoort. Teraz przekazuję go trenerowi Pawłowi Solińskiemu. Niech dołączy go do bogatej kolekcji klubowej" - powiedział PAP, nadal uczestniczący w rywalizacji Zbigniew Austyn.

Urodzona 28 stycznia 1928 roku we Lwowie Szydłowska, dwukrotna olimpijka (1972 i 1976), była zawodniczką trzech stołecznych klubów: Syreny, Marymontu i Drukarza oraz łódzkiego Społem. Jako pierwsza polska łuczniczka stanęła na podium igrzysk. Oprócz niej tylko raz - w 1996 roku - udało się reprezentantkom Polski wywalczyć medal. W Atlancie na podium stanęły: Katarzyna Klata (Mazowsze Teresin), Iwona Marcinkiewicz (Drukarz Warszawa) i Joanna Nowicka (Mewa Kołobrzeg).

Pamiątkową plakietę ufundowaną przez prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzeja Kraśnickiego dla najlepszej zawodniczki imprezy otrzymała Kamila Napłoszek.

Po raz drugi z rzędu w tym turnieju drugie miejsce w strzelaniu z łuku bloczkowego zajęła 64-letnia Anna Stanieczek.

"W przyszłym roku postaram się wygrać zawody w Warszawie. W poprzednim memoriale byłam druga i teraz przypadła mi ta sama lokata. W obu przypadkach wystrzelałam w finale 135 punktów. Nie jestem zadowolona, stać mnie na więcej" - powiedziała Stanieczek.

Wyniki 36. Memoriału Ireny Szydłowskiej:

łuki klasyczne - kobiety

finał

Kamila Napłoszek (Stowarzyszenie Łuczniczy Marymont) - Daria Pawliczenko (Ukraina) 6:4

o 3. miejsce

Polina Rodionowa (Ukraina) - Natalia Leśniak (Łucznik Żywiec) 6:2

łuki klasyczne - mężczyźni

finał

Mateusz Bucki (Stella Kielce) - Paweł Marzec (Talent Wrocław) 6:2

o 3. miejsce

Marek Szafran (Społem Łódź) - Maciej Huszcz (Drukarz Warszawa) 6:5 (10-7)

mikst

finał

Małgorzata Góral, Oskar Kasprowski (Polska 3) - Adrianna Trzebińska, Paweł Marzec (Talent Wrocław)

4:4 (20-15)

o 3. miejsce

Natalia Leśniak, Marek Szafran (Polska 1) - Julia Czyż, Mateusz Malak (Surma Poznań)

6:0

łuki bloczkowe - kobiety

finał

Małgorzata Kapusta (Płaszowianka Kraków) - Anna Stanieczek (Orlik Goleszów) 138:135

o 3. miejsce

Kateryna Palecha (Ukraina) - Tatiana Poczapinska (Białoruś) 140:129

łuki bloczkowe - mężczyźni

finał

Krzysztof Gorczyca (Strzelec Legnica) - Filip Szeląg (A3D Toszek Boguszyce) 135:131

o 3. miejsce

Jan Wojtas (Strzelec Legnica) - Adam Dutka (Start Lublin) 145:142

mikst

finał

Anna Stanieczek, Przemysław Konecki (Orlik Goleszów) - Małgorzata Kapusta, Bartosz Sieńczak (Płaszowianka Kraków) 153:144

o 3.miejsce

Katarzyna Szałańska, Jan Wojtas (Strzelec Legnica) - Joanna Austyn-Gawryś, Tomasz Sałata (Stowarzyszenie Łuczniczy Marymont

Warszawa) 147:145