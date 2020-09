​MEJ i U-23 w kajakarstwie górskim. Polacy wśród faworytów

200 zawodników z 23 krajów będzie od czwartku do niedzieli rywalizować na krakowskim torze "Kolna" w mistrzostwach Europy juniorów i U-23 w kajakarstwie górskim. Wśród faworytów są reprezentanci Polski.

Jedną z gwiazd tych mistrzostw może być Klaudia Zwolińska, która na niedawnych mistrzostwach Europy seniorów w Pradze zajęła czwarta miejsce. Do walki o podium włączyć się też może Aleksandra Stach. Obydwie Polki wystartują zarówno w K1 i C1.

Z kolei w rywalizacji juniorek szanse na dobry występ ma 16-letnia Dominika Brzeska, która podczas sierpniowych mistrzostw Polski seniorów była druga w K1.

Faworytem rywalizacji kanadyjkarzy juniorów jest Szymon Nowobilski, który przed rokiem na rozgrywanych w również w Krakowie mistrzostwach świata wywalczył srebrny medal.

- To długo wyczekiwane, jedyne dla mnie zawody mistrzowskie w tym sezonie. Cieszę się ogromnie, że pomimo ciężkiej sytuacji na świecie ta impreza się jednak odbędzie i to u nas w kraju. W ubiegłym roku na tym torze wywalczyłem srebro na mistrzostwach świata, a teraz chciałbym dołożyć do tego złoty medal - zadeklarował.

Wśród młodzieżowców K1 na lokatę na podium liczy Kacper Szuba.

- To dla mnie osobista potyczka, ponieważ w zeszłym roku na mistrzostwach świata zająłem najgorsze dla zawodnika czwarte miejsce - podkreślił kajakarz AZS AWF Kraków.

W czwartek i piątek odbędą się przejazdy kwalifikacyjne oraz rywalizacja drużynowa. W sobotę o medale rywalizować będą juniorki i juniorzy, a w niedzielę zawodniczki i zawodnicy U-23.

Krakowskie mistrzostwa będą mogli oglądać kibice, dla których udostępniona zostanie trybuna i teren wzdłuż wału obok toru. Organizatorzy apelują jednak o ostrożność, zachowanie dystansu społecznego oraz zasłanianie ust i nosa.

