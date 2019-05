ME w wioślarstwie. Broniące tytułu Polki z czwórki podwójnej w finale A

Broniące tytułu Agnieszka Kobus-Zawojska, Marta Wieliczko, Maria Springwald i Katarzyna Zillmann pewnie zwyciężyły w swoim przedbiegu czwórek podwójnych na wioślarskich mistrzostwach Europy w Lucernie. Polki awansowały bezpośrednio do finału A.

Podopieczne Jakuba Urbana zdobyły w ubiegłym sezonie złoty medal zarówno mistrzostw Europy w Glasgow, jak i mistrzostw świata w Płowdiw. Start w Lucernie jest ich pierwszym międzynarodowym sprawdzianem w tym roku.

Polki uzyskały czas 6.16,23 i były o prawie cztery sekundy szybsze od drugich na mecie Brytyjek. Wszystkie najpoważniejsze rywalki biało-czerwonych płynęły w drugim przedbiegu. Zwyciężyły w nim prowadzone przez Marcina Witkowskiego Niemki - 6.14,08, przed brązowymi medalistkami z Płowdiw Holenderkami - 6.15,47 oraz Ukrainkami - 6,18,00.

Awans do finału A mają Polki i Niemki, a wyścig repasażowy o pozostałe cztery miejsca zaplanowano na sobotę.

W niedzielę o medale walczyć będą na pewno też podopieczne Urbana oraz Michała Kozłowskiego z czwórki bez sterniczki: Joanna Dittmann, Monika Chabel, Olga Michałkiewicz i Maria Wierzbowska. Polki zajęły drugie miejsce w swoim przedbiegu - 6.35,98. Zwyciężyły Rumunki - 6.31,86, a z drugiego wyścigu awans uzyskały Holenderki - 6.28,15 oraz Dunki - 6.33,00.

Pierwsze miejsce w piątkowych wyścigach zajęli Mirosław Ziętarski i Fabian Barański z dwójki podwójnej oraz Artur Mikołajczewski w jedynce wagi lekkiej. Obu osadom dało to miejsce w półfinałach.

Bezpośrednio do tej fazy awansowali też Mikołaj Burda, Mateusz Wilangowski, Marcin Brzeziński i Michał Szpakowski (czwórka bez sternika) oraz Dominik Czaja, Adam Wicenciak, Szymon Pośnik i Mateusz Biskup (czwórka podwójna).

Przez repasaże do półfinałów dostały się natomiast: Anna Wierzbowska i Monika Sobieszek (dwójka bez sterniczki), Krystyna Lemańczyk-Dobrzelak i Martyna Radosz (dwójka podwójna), a także Jerzy Kowalski i Miłosz Jankowski (dwójka podwójna wagi lekkiej). Natan Węgrzycki-Szymczyk zajął w jedynce czwarte miejsce, ale to wystarczyło, by zapewnić sobie miejsce w ćwierćfinale.

W sobotę w repasażach o wstęp do finału powalczy męska ósemka. W piątek zajęła czwarte, ostatnie miejsce w przedbiegu.

Regaty w Szwajcarii potrwają do niedzieli. Najważniejszą imprezą w tym sezonie będą mistrzostwa świata w Linzu (25 sierpnia - 1 września), które będą też najważniejszym etapem kwalifikacji do przyszłorocznych igrzysk olimpijskich w Tokio.

