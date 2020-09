ME w wioślarstwie. 730 zawodników wystąpi w Poznaniu

Pandemia koronawirusa nie zniechęciła wioślarskich federacji do startu w mistrzostwach Europy, które w dniach 9-11 października rozegrane zostaną w Poznaniu. Do zawodów zgłosiło się ok. 730 zawodników z 31 krajów, z czołówki zabraknie tylko Wielkiej Brytanii.

Mistrzostwa Starego Kontynentu będą najważniejszą wioślarską imprezą w tym roku. W poniedziałek minął termin zgłoszeń.

"Z wiodących federacji nie zgłosiła się tylko reprezentacja Wielkiej Brytanii, która zresztą już wcześniej zapowiadała, że nie wystąpi w Poznaniu. Poza tym na liście startowej mamy wszystkie najmocniejsze federacje" - powiedział PAP dyrektor biura zawodów Aleksander Daniel.

W stolicy Wielkopolski zaprezentują się m.in. Niemcy, Włosi, Czesi, Hiszpanie, Litwini, Duńczycy, Estończycy, Holendrzy, Norwegowie, Słoweńcy, Szwedzi i Ukraińcy.

Liczną reprezentację będą stanowić biało-czerwoni, którzy wystartują w niemal wszystkich konkurencjach olimpijskich z wyjątkiem obu ósemek i żeńskiej dwójki bez sterniczki. Polska reprezentacja obecnie przebywa na zgrupowaniu w Wałczu, a od poniedziałku będzie przygotowywać się na Torze Regatowym Malta.

Daniel poinformował, że uczestnicy regat nie będą przechodzić testów na obecność koronawirusa. Zawodnicy z krajów, które nie są w Unii Europejskiej nie będą musieli przechodzić kwarantanny. Jak dodał, organizacja zawodów w tak wyjątkowej sytuacji i reżimie sanitarnym to duże wyzwanie.

"Ciężko pracujemy, bo mamy świadomość, że czeka nas bardzo trudne zadanie. Co rusz musimy weryfikować nasze wcześniejsze ustalenia i pomysły. Priorytetem jest bezpieczeństwo. Wiadomo, że liczba zarażeń wzrasta i my też podejmujemy bardziej zdecydowane kroki. Musimy czuwać, aby nasz personel, cała grupa zaangażowana w przygotowanie zawodów nie był narażony na kontakt z zarażonymi osobami. To jest nasza największa troska, bo możemy sami sobie strzelić w kolano" - przyznał Daniel.

Stolica Wielkopolski będzie po raz czwarty gospodarzem ME w wioślarstwie, wcześniej zawody rozgrywane były w 1958, 2007 i 2015 roku.