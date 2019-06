Szpadzistka Ewa Trzebińska (AZS AWF Katowice) zdobyła brązowy medal szermierczych mistrzostw Europy w Duesseldorfie. W półfinale przegrała po dogrywce z Francuzką Marie-Florence Candassamy 11:12.

30-letnia Trzebińska po raz pierwszy stanęła na podium ME. Dwa lata temu w Lipsku, jeszcze pod panieńskim nazwiskiem Nelip, została wicemistrzynią świata.

To pierwszy medal "Biało-Czerwonych" w tegorocznych ME i jedyny w zmaganiach indywidualnych. Od czwartku rozpoczną się turnieje drużynowe.



Polka, 20. w światowym rankingu, drogę do podium rozpoczęła od wygrania czterech z pięciu walk grupowych. W 1/32 finału pokonała Brytyjkę Susan Marię Sicę 15:6, a później równie pewnie zwyciężyła Rumunkę Biancę Beneę 15:9 i Węgierkę Dorinę Budai 15:6.

W ćwierćfinale jej rywalką była 13. w klasyfikacji szpadzistek Ołena Krywycka. Trzebińska pokonała ją dwa lata temu w półfinale MŚ, z których wróciła ze srebrnym medalem, ale w maju uległa 1/32 finału zawodów Pucharu Świata w Cali.

Tym razem Polka od początku musiała "gonić" wynik. Przegrywała m.in. 4:7, 9:12, ale w końcówce wyrównała na 14:14 i sekundę przed zakończeniem regulaminowego czasu zadała decydujące trafienie.

To pierwszy indywidualny medal ME 30-letniej Trzebińskiej, która w dwóch poprzednich edycjach imprezy tej rangi odpadła w ćwierćfinale.