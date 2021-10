​ME w akrobatyce sportowej. Piąte lokaty dwójki seniorek i trójki juniorek

Piąte były również w układzie statycznym polskie juniorki w konkurencji trójek. Nicola Bezwińska, Kalina Pilch i Daria Kowalczyk (PTG Sokół Kraków) osiągnęły najlepszy wynik w tej kategorii od 2017 roku.

"To najwyższy lokata reprezentantów Polski w mistrzostwach Europy. Nie mamy sal, nie mamy plansz. Warunki do treningu są ciężkie, a mimo to nasza trójka zajęła wysokie miejsce w mistrzostwach Europy w tak silnej konkurencji państw, które nie skąpią grosza na rozwój tej widowiskowej i atrakcyjnej dla publiczności dyscypliny" - powiedziała PAP trenerka i zarazem kierownik ekipy biało-czerwonych Renata Firak.

Reklama

W wieloboju biało-czerwone zajęły 10. lokatę.

Na siódmym miejscu uplasowała się w wieloboju dwójka mieszana juniorów Lena Loch i Szymon Ratajczak (UKS AS Zielona Góra). W układzie statycznym sklasyfikowani zostali na ósmej pozycji.