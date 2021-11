ME: Pływacy wracają po zawirowaniu wokół kadry

W 2019 roku na najwyższym stopniu podium stali Radosław Kawęcki oraz Alicja Tchórz, Dominika Sztandera, Kornelia Fiedkiewicz i Katarzyna Wasick, które były najlepsze w sztafecie 4x50 m stylem zmiennym.

To właśnie Kawęcki jest niekwestionowaną gwiazdą polskiej reprezentacji. 30-letni grzbiecista od 2012 roku nie schodzi z podium mistrzostw świata. W swojej koronnej konkurencji 200 m zdobył złoto kolejno w Stambule (2012), Dosze (2014) i Windsorze (2016), a w 2018 roku dorzucił do tego brąz w Hangzhou. Jeszcze lepiej wiodło mu się w ME; dotychczas wywalczył siedem medali z najcenniejszego kruszcu.

Wśród pań, poza sztafetą, największe szanse na sukces mają najlepsza obecnie polska pływaczka Wasick oraz Tchórz, która indywidualnie trzykrotnie stanęła już na podium zawodów tej rangi - dwa razy na drugim i raz na trzecim stopniu.

Zmagania w Kazaniu są pierwszą imprezą pod wodzą Otylii Jędrzejczak. Była utytułowana zawodniczka we wrześniu wygrała wybory na prezesa Polskiego Związku Pływackiego.

- Jako Polski Związek Pływacki jesteśmy dumni z tej reprezentacji i trzymamy mocno zaciśnięte kciuki za jak najlepsze rezultaty naszych zawodników na pływalni w Kazaniu - powiedziała Jędrzejczak.

Dla Polaków najbardziej udane były ME w Trieście w 2005 roku. Zdobyli w nich 11 medali, w tym pięć złotych. Dało im to drugie miejsce w klasyfikacji, za Niemcami.

Reprezentacja Polski na ME w Kazaniu:

Kobiety: Laura Bernat (Olimpia Lublin), Kornelia Fiedkiewicz, Dominika Sztandera, Alicja Tchórz (wszystkie Juvenia Wrocław), Paulina Peda, Katarzyna Wasick (obie AZS AWF Katowice), Karolina Piechowicz (Swimland Olsztyn);

Mężczyźni: Krzysztof Chmielewski, Michał Chmielewski (obaj IUKS Muszelka Warszawa), Mateusz Chowaniec (UKS Wodnik Siemianowice Śląskie), Paweł Juraszek (Dziewiątka Dzierżoniów), Radosław Kawęcki (AZS AWF Warszawa), Jakub Majerski (AZS AWF Katowice), Ksawery Masiuk (UKS G-8 Bielany Warszawa), Jakub Skierka (TP Zielona Góra), Bartosz Skóra (UKS Piątka Konstantynów Łódzki).