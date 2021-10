Maria Kornejewa oskarżona o zamordowanie 15-letniego pasierba. Szokujące szczegóły

"The Sun" ujawnił przerażające szczegóły zbrodni na tle okultystycznym, jakiej miała dopuścić się Maria Kornejewa. 29-letnia sportsmenka została zatrzymana pod zarzutem zabójstwa 15-letniego pasierba, Romana Fedulowa. Do aresztu trafił także jej partner, 52-letni Władysław Cykunow.

Mężczyzna miał zeznać, że Kornejewa nie planowała mordować jego syna. Chciała go "jedynie" ogłuszyć kluczem francuskim i wyciąć mu nożem na plecach "rytualny symbol" w postaci pentagramu. Lecz sprawy wymknęły się spod kontroli...

Ojciec dziecka przekonywał, że nie było go przy dokonywaniu morderstwa. W czasie zabójstwa miał czekać w samochodzie. Wedle jego wersji wydarzeń przerażona Maria przybiegła do auta i wyjaśniła mu, co się stało.

Podbiegła z szeroko otwartymi oczami i powiedziała: Zabiłam go. Odpowiedziałem: Okej. Jestem w szoku - zrelacjonował.

Zeznał, że poszedł na miejsce zbrodni i znalazł ciało Romana z dwoma ranami kłutymi.

Funkcjonariusze oskarżają Cykunova o próbę ukrycia okoliczności morderstwa. Początkowo, gdy jeszcze nie było wiadomo, co dokładnie stało się z Fedulowem, Władysław i Maria tłumaczyli wszystkim, że chłopiec zaginął. Ojciec nastolatka mocno angażował się nawet w akcję poszukiwawczą.

Ostatecznie ciało dziecka zostało odkryte w studni znajdującej się w lesie w pobliżu jednej z rosyjskich wsi.

Kornejewa i Cykunow w areszcie. Brutalne zabójstwo nastoletniego chłopca

Władysław i Maria zaczęli spotykać się ze sobą już jakiś czas temu, po rozwodzie Cykunowa z matką Romana.

Mówi się, że to partner sportsmenki jako pierwszy zainteresował się okultyzmem i zjawiskami nadprzyrodzonymi, prowadził też internetowy sklep z amulatemi. Praktyk związanych z wierzeniami chciał podobno użyć, by wrócić do byłej żony, Eleny Fedulowej.

Kornejewa także rozwiodła się z mężem, przestała też trenować. Całkowicie pochłonęła ją znajomość z Cykunowem.

Teraz oboje pozostają w areszcie.

