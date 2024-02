Marek Szkolnikowski wyjaśnił świat, uderzył w kłamców. "Nie może tak być"

Szkolnikowski uderza. Były prezes TVP Sport nie pozostawił złudzeń

- W ostatnich miesiącach ja tak naprawdę zrozumiałem, co tak naprawdę w życiu jest ważne, że najważniejsze są te relacje. Odnośnie moich potyczek z pracownikami... są trzy osoby. Trzy osoby, do których dotarła "Wirtualna Polska", które się w sposób negatywny wypowiadały na mój temat. Szkoda, że ten artykuł powstał w tak nierzetelny sposób, bo jeżeli przez tyle lat w TVP Sport pracowało 250, jeśli nie trzysta osób, to dotarcie do trzech, które mają do mnie osobisty żal, jest trochę nieuczciwe - powiedział.

- Ja podchodziłem do tego bardzo dżentelmeńsko. Nigdy nie oceniałem swoich pracowników publicznie, wręcz przeciwnie, jeżeli zdarzały się jakieś trudne sytuacje, to stawałem w obronie zespołu, a sprawy załatwialiśmy wewnątrz. Natomiast, jeśli ktoś przez osiem lat milczał i nagle, kiedy mnie nie ma, to nagle wylewa na mnie wiadro pomyj, to uznałem, że zwyczajnie na to odpowiem. Ja szanuje to, że ktoś może do mnie mieć uraz osobisty, z jakichś przyczyn. To jest normalne, bo jesteśmy ludźmi. Każdy nas ma swoje emocje, ambicje ego. Natomiast, nie może tak być, że później ktoś wymyśla jakieś historie i opowiada totalne bzdury. Ja jestem w stanie z każdym porozmawiać i wytłumaczyć, bo wobec każdego zachowałem się odpowiednio. Każdy dostał drugą szansę, nikt nie został zwolniony nagle, wszystko miało swoje uzasadnienie i to był pewien proces - dodał Szkolnikowski.