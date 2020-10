Piłkarz Marcus Rashford jest jednym z 1495 osób uhonorowanych odznaczeniami z okazji urodzin królowej Elżbiety II. Ogłoszoną w piątek późnym wieczorem tegoroczną listę zdominowały osoby walczące z epidemią koronawirusa, w tym kluczowi pracownicy i wolontariusze.

22-letni napastnik Manchester United i reprezentacji Anglii rozpoczął kampanię na rzecz przedłużenia programu bonów obiadowych dla uczniów z najuboższych rodzin, który rząd planował zawiesić na czas wakacji, ale z czego ostatecznie się wycofał. Rashford zostanie kawalerem Orderu Imperium Brytyjskiego (MBE). "Jako młody czarny chłopak z Wythenshawe nigdy nie sądziłem, że dostanę tytuł MBE, a tym bardziej w wieku 22 lat" - powiedział Rashford.



Również kawalerem Orderu Imperium Brytyjskiego został trener fitnessu Joe Wicks, znany jako The Body Coach, który podczas blokady koronawirusowej prowadził codziennie darmowe zajęcia online dla dzieci i rodziców, aby pomóc utrzymać im dobrą kondycję fizyczną.



"Spośród nagrodzonych 72 proc. odznaczeń trafia do tych, którzy niestrudzenie pracowali na rzecz swoich lokalnych społeczności. Odzwierciedla to ogromny wysiłek wolontariuszy w całym kraju w odpowiedzi na Covid-19, którzy łącznie dostarczają miliony darmowych posiłków dla chroniących się w domach, dostarczają pakiety ochronne dla pracowników NHS (publicznej służby zdrowia - red.) na pierwszej linii frontu i spędzają niezliczone godziny wspierając osoby zagrożone" - oświadczył brytyjski rząd.



Zdjęcie Marcus Rashford / AFP

Lista jest zwykle ogłaszana w czerwcu, kiedy królowa obchodzi swoje oficjalne urodziny, ale jej publikacja została przełożona, aby można było dodać osoby, które odegrały kluczowe role w pierwszych miesiącach epidemii koronawirusa. 14 proc. uhonorowanych to pracownicy służby zdrowia i opieki społecznej.



Premier Boris Johnson powiedział, że tegoroczne odznaczenia są "świadectwem tego, jakim jesteśmy krajem - troskliwym, współczującym i zdecydowanym w obliczu globalnej pandemii". "Ciężka praca i poświęcenie tych lokalnych, często niedocenianych bohaterów pomogło nam przez to przejść" - dodał.



Jak podkreślono, tegoroczna lista odznaczonych jest najbardziej zróżnicowaną w historii. Spośród 1495 uhonorowanych 13 proc. to przedstawiciele mniejszości etnicznych, a 6 proc. to osoby niepełnosprawne. Na liście znajduje się 740 kobiet, co stanowi 49 proc. wszystkich. 11 proc. odznaczonych ma poniżej 30 lat. Najmłodszym jest 16-letni Theodore Wride, który został nagrodzony medalem Imperium Brytyjskiego za służbę dla swojej społeczności w Sunderland podczas pandemii.

Wśród osób uhonorowanych za inne zasługi niż walka z epidemią znaleźli się m.in. aktorzy David Suchet i Maureen Lipman, piosenkarz Tommy Steele, który był pierwszą brytyjską gwiazdą rock and rolla, profesor fizyki Brian Cox, prezenterka telewizyjna Lorraine Kelly, były zawodnik rugby Gareth Thomas, pisarka, zeszłoroczna laureatka nagrody Bookera Bernardine Evaristo czy raper Dizzee Rascal.



Z Londynu Bartłomiej Niedziński