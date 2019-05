Popularny wojownik mieszanych sztuk walki Marcin Różalski, który 1 marca zakończył karierę sportową, znany jest ze swojej dobroczynnej działalności na rzecz zwierząt. Właśnie ta aktywność przyniosła mu prestiżową nagrodę.

Zdjęcie Marcin "Różal" Różalski /AFP

"Różal", dzięki głosom czytelników i internautów, został laureatem plebiscytu "Serce dla Zwierząt 2019", a w sumie oddano blisko pół miliona głosów. Słynny sportowiec, będący ambasadorem fundacji AST, zadedykował tę nagrodę pozostałym siedmiu tegorocznym nominowanym, po czym ogłosił. - Dlatego statuetka zostanie wystawiona na licytację, a dochód z jej sprzedaży przeznaczony na działalność charytatywną każdego z wyróżnionych - zdecydował, nie kryjąc wzruszenia, Różalski. Licytacja będzie prowadzona za pośrednictwem strony akcji "Pomagaj pomagać", założonej przez sportowca, a darczyńcy mają szansę okazać wielkie serce potrzebującym zwierzętom.

Reklama

Szlachetne wykorzystanie popularności, wytrwałe poprawianie losu zwierząt, niezwykła miłość do pitbuli, stworzenie akcji charytatywnej oraz przyjaznego azylu dla wielu zwierząt, w tym 6 psów, 12 kotów, 3 kóz czy 32 koni - to wszystko sprawiło, że ekscentrycznie wyglądający "Różal" o wielkim sercu mógł wkroczyć na scenę i, jako laureat, zabrać głos.

- Chciałbym bardzo serdecznie podziękować za wyróżnienie. To zaszczyt, że znalazłem się w gronie tak szanowanych ludzi jak Państwo, że mogłem wziąć udział w akcji z tak dużą tradycją. Jestem osobą rozpoznawalną w mediach dzięki moim osiągnięciom sportowym, głównie w federacji KSW. W pewnym momencie dojrzałem i zorientowałem się, jak wiele dobrego można zrobić, gdy jest się osobą rozpoznawalną i staram się to wykorzystać - mówił zwycięzca.

Wspomniał także o pozostałych uczestnikach plebiscytu: - Tu są wspaniali ludzie, weterynarze, którzy poświęcają całe swoje życie, żeby ratować zwierzęta. Ja akurat tak ciężkiej pracy, jak ci ludzie, nie wykonuję, ale staram się wykorzystać medialnie swój wizerunek i dzięki mojej partnerce, Marcie, jak najwięcej pomagać. Myślę, że nam się to udaje, że dużo ludzi przekonało się, jak wielką moc ma nasza akcja "Pomagaj pomagać"- skomentował zwycięzca.

Gala nie odbyłaby się bez Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce. TOZ w zeszłym roku zrealizował prawie 9 tysięcy interwencji, prowadzi 15 schronisk na terenie Polski, a pod opieką ma ponad 10 tysięcy zwierząt.

"Serce dla Zwierząt" to plebiscyt organizowany od 2003 r. przez portal Psy.pl. Jego celem jest wyróżnienie osób szczególnie zaangażowanych w poprawę losu i prawa zwierząt. Co roku spośród ośmiu osób i/lub instytucji nominowanych do nagrody przez kolegium redakcyjne portalu Psy.pl, wyłaniany jest laureat. O wyborze zwycięzcy decydują w głosowaniu online internauci i czytelnicy portalu Psy.pl. "Serce dla Zwierząt" to jedyna taka nagroda w Polsce, dzięki której mogą się poczuć docenieni ludzie czyniący dobro dla zwierząt bez rozgłosu. O jej prestiżu świadczy honorowy patronat małżonki prezydenta RP, Agaty Kornhauser-Dudy.

Wśród osób nominowanych do nagrody "Serce dla Zwierząt 2019", obok laureata Marcina Różalskiego, byli: Małgorzata Rozenek-Majdan, Ewa Bieniek, Fundacja Znajdki, Radosław Fedaczyński, Katarzyna Gromska, Piotr Konarski i Eryk Sieroń.