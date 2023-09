Maliszewska zawieszona, teraz zabrała głos. Doszło do zmiany decyzji

We wtorek w mediach gruchnęła informacja o nowej aferze dopingowej z udziałem polskiej sportsmenki, Natalii Maliszewskiej. Łyżwiarka złamała przepisy i została zawieszona do wyjaśnienia sprawy - grożą jej nawet dwa lata dyskwalifikacji. Teraz zabrała głos za pośrednictwem mediów społecznościowych. Poinformowała, że sytuacja, o której mowa, miała miejsce w listopadzie do 2022 roku. W jej sprawie miało dojść do zmiany decyzji.