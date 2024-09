W mediach społecznościowych co chwilę można zobaczyć kolejne przerażające nagrania, z polskich miast , które dosłownie zalane są wodą, a ta wdziera się do domów, obiektów sportowych i sieje prawdziwe spustoszenie, zabierając za sobą wszystko, co napotka na swojej drodze.

Tragiczna opowieść Mai Włoszczowskiej. Mistrzyni załamana

- Wcześniej zdarzały się małe podtopienia, ale do tej pory wystarczały worki z piaskiem. Niestety tym razem skala żywiołu jest niewyobrażalna. Musieliśmy zamknąć sklep i szwalnię, bo wszyscy pracownicy w tej chwili ratują naszą fabrykę. Przestój w produkcji będzie gigantyczny, ale teraz kluczowe jest to, by uratować sprzęt. Rozpoczynamy walkę o to, by firma mogła funkcjonować w przyszłości. W hali produkcyjnej woda sięga powyżej kolan, a znajdują się tam wszystkie najważniejsze maszyny. To będzie oznaczało milionowe straty. Ale to nawet nie o straty chodzi. Takich maszyn nie da się od ręki kupić, więc nie będziemy w stanie ruszyć z produkcją przez kilka miesięcy - dodała opisując tragiczne wydarzenia.