​Magnus Carlsen Invitational w szachach. Arcymistrz Duda wśród elity

We wtorek rozpoczyna się druga edycja internetowego turnieju Magnus Carlsen Invitational, organizowanego przez norweskiego mistrza świata. Wśród zaproszonych do udziału 12 czołowych szachistów globu jest arcymistrz Jan-Krzysztof Duda. Impreza potrwa do 3 czerwca.

Cykl składa się z pięciu turniejów. Suma nagród wynosi 1 milion dolarów. Druga edycja, z pulą 150 tys. dol. (45 tys. dla zwycięzcy, po 4 tys. za miejsca 9-12) nosi nazwę Lindores Abbey Rapid Challenge i jest kontynuacją stacjonarnej imprezy, rozegranej po raz pierwszy rok temu w Szkocji.

Najlepszy polski szachista 22-letni Duda (MKS MOS Wieliczka), klasyfikowany na 16. miejscu w świecie, po raz drugi będzie miał okazję rywalizować z najsilniejszymi arcymistrzami na świecie, po styczniowym klasycznym turnieju w holenderskim Wijk aan Zee.

Oprócz aktualnego czempiona, organizatora imprezy Carlsena (numer 1 w rankingu FIDE) wystartuje czterech innych szachistów z czołowej dziesiątki globu: Chińczyk Liren Ding (nr 3), Rosjanin Aleksander Griszczuk (6), Ormianin Lewon Aronian (7) i Amerykanin Wesley So (8).

Za Dudą klasyfikowani są Rosjanin Siergiej Karjakin (17), Amerykanin Hikaru Nakamura (18), Chińczyk Yi Wei (20), uważany za "czarnego konia" startujący pod flagą FIDE 16-letni Irańczyk Alireza Firouzja (21), kolejny Chińczyk Yangyi Yu (33) oraz Rosjanin Daniił Dubow (38).

Rywalizacja w drugim turnieju cyklu Magnus Carlsen Invitational odbywa się w dwóch fazach. W pierwszej zawodnicy w ciągu trzech dni rozegrają każdy z każdym 11 rund (4+4+3) czteropartiowych meczów szachów szybkich w tempie 15 minut plus 10 sekund za każdy ruch, które w przypadku remisu 2:2 będą rozstrzygane dogrywką (tzw. armagedon).

Do drugiej fazy awansuje najlepszych ośmiu arcymistrzów, którzy - po dniu wolnym 22 maja - zagrają w podobnym tempie o zwycięstwo w imprezie już systemem pucharowym - ćwierćfinały (23-27 maja), półfinały (28-30 maja) i finał (1-3 czerwca).

Turniej będzie można śledzić na platformie chess24.com oraz pod hashtagiem #HeritageChess, gdzie oprócz samych zawodów zostanie przybliżona historia szachów w krajach zawodników oraz przebieg ich kariery. Początek rywalizacji codziennie o godz. 16.

W pierwszym turnieju cyklu wzięło udział ośmiu arcymistrzów. Triumfował Carlsen przed Nakamurą oraz Dingiem i reprezentantem USA Fabiano Caruaną. Pula nagród wynosiła 250 tys. dol.

Kolejne dwie edycje to Online Chess Masters (20 czerwca - 5 lipca) oraz Legends of Chess (21 lipca - 5 sierpnia) - obie z pulą nagród 150 tys. dol., a w dniach 9-20 sierpnia odbędzie się wielki finał z udziałem najlepszych zawodników z każdego turnieju i kwotą 300 tys. do podziału.

