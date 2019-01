Mistrzyni olimpijska z 2016 roku w wioślarstwie Magdalena Fularczyk-Kozłowska ogłosiła zakończenie sportowej kariery.

- Odwieszam wiosła na kołek! - poinformowała krótko w piątek w siedzibie klubu Lotto-Bydgostia Bydgoszcz podczas specjalnie przygotowanego na tą okazję benefisu, pod nazwą "Cała Ja".



- Wiem już, co chcę wszystkim powiedzieć, choć trudno było tę decyzję podjąć. Za mną 18 lat profesjonalnego uprawiania sportu. To była bardzo przewrotna kariera, nie brakowało chwil pięknych, wesołych, ale i takich, kiedy siedziałam w krzakach i płakałam. Najważniejsze jednak, że na koniec bilans mam dodatni i podsumowując mogę śmiało powiedzieć, że moja sportowa kariera była wymarzona. Jestem sportowcem spełnionym i czas by swoje wiosła odwiesić na kołek - powiedziała otwierając swoje spotkanie wioślarka Lotto-Bydgostii Bydgoszcz.



Jak zaznaczyła przy podjęciu decyzji duże znaczenie miał fakt, że od siedmiu miesięcy jest szczęśliwą mamą.



- Moje życie trochę się zmieniło siedem miesięcy temu, gdy zostałam mamą. Moja córka wypełnia każdy dzień, więc chciałabym teraz trochę zwolnić, być więcej w domu i trochę normalnie żyć - dodała kończąca karierę wioślarka.



Fularczyk-Kozłowska to wielokrotna medalistka mistrzostw Polski, Europy i świata. Jej dwa najważniejsze osiągnięcia sportowe to wywalczenie z Julią Michalską-Płotkowiak brązowego medalu olimpijskiego w Londynie w 2012 roku oraz złotego z Natalią Madaj-Smolińską podczas igrzysk w Rio de Janeiro w 2016 roku. Sukcesów zarówno na akwenach krajowych jak i międzynarodowych wioślarce nie brakuje.



Drogę swoich sportowych sukcesów rozpoczęła w 2002 roku od srebra w dwójce podwójnej w mistrzostwach świata juniorów w Trokach z Patrycją Pytel. Od tamtej pory jej dorobek medalowy w imprezach światowych to siedem krążków złotych, pięć srebrnych i pięć brązowych. W mistrzostwach Polski zdobyła 18 złotych oraz po pięć srebrnych i brązowych medali. Sześciokrotnie - w latach 2011-2016 - wywalczyła tytuł drużynowego mistrza kraju w barwach LOTTO-Bydgostii Bydgoszcz.



Najbardziej utytułowana zawodniczka w historii polskiego wioślarstwa w trakcie kariery reprezentowała barwy trzech klubów - Klubu Wioślarskiego Wisła Grudziądz, Poznańskiego Towarzystwa Wioślarzy Tryton Poznań oraz Lotto-Bydgostii Bydgoszcz, gdzie zdobyła najważniejsze seniorskie medale na igrzyskach olimpijskich.



Krzysztof Frydrych