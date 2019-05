Tom Brady to najbardziej utytułowany zawodnik w historii ligi futbolu amerykańskiego NFL, ale pod względem zarobków zajmuje dopiero 18. miejsce wśród rozgrywających. "Dla mnie najważniejsze jest wygrywanie" - podkreślił gwiazdor New England Patriots. Inkasuje 15 mln dolarów rocznie.

Brady 3 sierpnia skończy 42 lata, ale o zakończeniu kariery nie myśli. Patriots z nim w składzie sześciokrotnie wygrali Super Bowl. W czterech przypadkach to właśnie on uznawany był najbardziej wartościowym zawodnikiem (MVP) meczu decydującego o mistrzostwie. Taką liczbą trofeów nie może się pochwalić żaden inny zawodnik.

W trakcie kariery zarobił 197 mln dolarów, ale magazyn "Business Insider" oszacował, że mógł domagać się od 60 do nawet 100 mln więcej. Obecnie jego pensja to 15 mln za sezon, czyli mniej niż połowa tego, co otrzymują Russell Wilson (Seattle Seahawks), Aaron Rodgers (Green Bay Packers) i Matt Ryan (Atlanta Falcons).

"W NFL funkcjonuje limit, jaki kluby mogą przeznaczyć na wynagrodzenia. Oznacza to, że jeśli jeden zarabia bardzo dużo, to reszta dostanie mniej. Dla mnie najważniejsze jest wygrywanie, dlatego chciałem być otoczony wieloma dobrymi zawodnikami. Poza tym moja żona zarabia mnóstwo pieniędzy" - powiedział Brady, który związany jest z modelką Gisele Buendchen.

"Gram już bardzo długo i nigdy nawet nie marzyłem, że osiągnę tak wiele. Wciąż jednak chcę dalej rywalizować i wygrać jeszcze więcej. Każdego dnia robię wszystko co trzeba, aby zachować formę" - dodał w trakcie wywiadu w programie telewizyjnym "Jimmy Kimmel Live".

Sezon 2019 rozpocznie się 5 września.

