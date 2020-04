Liga NFL - Brady idąc do trenera pomylił domy

Tom Brady po 20 latach spędzonych w New England Patriots w marcu przeniósł się do Tampa Bay Buccaneers. Najbardziej utytułowany zawodnik w historii ligi futbolu amerykańskiego NFL nie przywykł jeszcze do nowego otoczenia. Idąc do trenera pomylił domy.

Brady zamierzał odebrać materiały od odpowiadającego za ofensywę trenera Byrona Leftwicha. Wszedł do domu bez pukania i po chwili zrozumiał, że się pomylił.

"Usłyszałem nagle, że ktoś przekręca klamkę. Nikogo się nie spodziewałem, więc poszedłem zobaczyć co się dzieje. Brady spojrzał na mnie i zapytał +jak leci?+. Odpowiedziałem +Nie wiem, ty mi powiedz+ i w tym momencie zorientował się, że coś jest nie tak. Nie zapomnę wyrazu jego twarzy" - zdradził właściciel mieszkania David Kramer.

Brady przeprosił za najście i zostawił osłupiałego właściciela. Gdy ten po kilku sekundach doszedł do siebie, pomyślał o zrobieniu zdjęcia niezwykłemu intruzowi, ale było już za późno.

Doświadczony quarterback spędził całą dotychczasową karierę w Patriots, a zespół z nim w składzie sześciokrotnie wygrał Super Bowl. W czterech przypadkach to właśnie on uznawany był najbardziej wartościowym zawodnikiem (MVP) meczu decydującego o tytule w lidze NFL. Taką liczbą trofeów nie może się pochwalić żaden inny zawodnik.

Tampa Bay tylko raz wywalczyła mistrzostwo. W 2003 roku w Super Bowl pokonała Oakland Raiders z Sebastianem Janikowskim w składzie 48:21. Od 2007 roku natomiast ani razu nie zdołała awansować do fazy play off.

Sezon 2020 ma rozpocząć się 10 września.



