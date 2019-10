Liga Mistrzów. Juventus – Bayer. Czy Ronaldo poprawi swój rekord bramek w Lidze Mistrzów?

Starcie Juventusu z Bayerem Leverkusen będzie wyjątkowym spotkaniem dla Cristiano Ronaldo. Portugalczyk swój debiut w rozgrywkach Ligii Mistrzów zaliczył dokładnie 16 lat temu, w przegranym spotkaniu Manchesteru United z VfB Stuttgart. Dziś Ronaldo ponownie zagra przeciwko niemieckiej drużynie i na pewno będzie starał się pomóc odnieść zwycięstwo Juventusowi.

Obecne rozgrywki Champions League ponownie będą szansą dla Juventusu, aby udowodnić, że turyńczycy są w stanie dominować nie tylko na domowym podwórku. O ile ich pozycja w Serie A jest nie do podważenia, to w europejskich rozgrywkach "Stara Dama" radzi sobie dużo gorzej. Juventus nie podniósł trofeum Ligii Mistrzów od sezonu 1992/1993, pomimo tego, że pięć razy udawało im się dojść do finału rozgrywek. W pierwszym meczu obecnej edycji Ligii Mistrzów podopieczni Maurizio Sarriego zremisowali z Atletico Madryt, a dziś podejmą Bayer Leverkusen. Czy Juventus wreszcie pokaże, że ofensywny duch nowego szkoleniowca "Starej Damy" zmienia DNA klubu?



Odpowiedź na to pytanie wydaje się być fundamentalną dla fanów Juventusu. Maurizio Sarri miał dać drużynie impuls do zmiany defensywnego stylu gry, na który bardzo często stawiał Massimiliano Allegri, a przez to przybliżyć Juventus do upragnionego przez właścicieli klubu sukcesu w europejskich rozgrywkach. Póki co podopieczni Sarriego nie zdołali jednak gruntownie zmienić swojego nastawienia i pomijając starcie z Napoli, "Stara Dama" nadal zadowala się wygraną jedną bramką, nawet z pozornie słabszymi drużynami. Włoscy dziennikarze zarzucali również nowemu szkoleniowcowi, że pomimo kilku ciekawych letnich transferów, nie podjął się on rotacji w ekipie Juventusu. Drużynę z Turynu wzmocnili bowiem Matthijs de Ligt, Aaron Ramsey czy Adrein Rabiot. Były defensor Ajaxu doczekał się swojej szansy dopiero po kontuzji Giorgio Chielliniego, a Ramsey i Rabiot póki co zaliczają pojedyncze występy w pierwszym składzie. Juventusowi nie udało się także wygrać wszystkich spotkań w lidze i do pierwszego w tabeli Interu, "Stara Dama" traci dwa punkty. W przyszłą niedzielę zespoły spotkają się bezpośrednim starciu.

Maurizio Sarri stwierdził na konferencji prasowej, że derby Włoch nie zaprzątają jeszcze głów piłkarzom Juventusu, a ekipa zdecydowanie skupia się na meczu z Bayerem Leverkusen. Po pierwszym zremisowanym spotkaniu turyńczycy liczą na wygraną zwłaszcza, że prowadzący w grupowej tabeli Lokomotiv Moskwa może stracić punkty z teoretycznie głównym grupowym rywalem drużyny Wojciecha Szczęsnego - Atletico Madryt. Włoski szkoleniowiec dodał również, że Liga Mistrzów nie może być obsesją dla Juventusu, a jedynym celem drużyny na ten moment, jest wygrana w najbliższym meczu i wyjście z grupy. Juventus od ostatniego spotkania w Lidze Mistrzów wygrał trzy ligowe spotkania z Hellasem Werona, Brescią i SPAL. W dwóch z nich bronił Wojciech Szczęsny, który nie uchronił się od błędów i w starciu z Brescią piłka przeszła przez jego ręce po uderzeniu Alfredo Donnarummy. W obecnym sezonie polski bramkarz jest pierwszym wyborem Sarriego, choć na ławce rezerwowych znajduje się Gianlugi Buffon. Legenda Juventusu zagrała jedynie w dwóch spotkaniach tego sezonu. Liczba występów zgodna jest jednak z klubową hierarchią. Szczęsny zaproponował oddanie numeru "jeden", co spotkało się z odmową Buffona.

Także Bayer Leverkusen nie wspomina dobrze pierwszego spotkania w obecnej edycji Ligi Mistrzów. Podopieczni Petera Bosza, pomimo bardzo dużej różnicy w statystykach, nie odnieśli zwycięstwa przed własną publicznością. W spotkaniu z Lokomotivem Moskwa, Bayer zanotował 78% posiadanie piłki. Był to najlepszy wynik w rozgrywkach Champions League od czasów spotkania Bayernu Monachium z Arsenalem w 2014 roku. Świadomość straconej szansy miał również Bosz, który podczas przedmeczowej konferencji prasowej powiedział, że Bayer musi wygrywać takie mecze, a spotkanie z Juventusem będzie drugą szansą. Porażka z drużyną Grzegorza Krychowiaka była motywująca dla Bayeru, bowiem wygrali oni w dwóch ostatnich spotkaniach, zdobywając w nich pięć bramek. Dziś jednak o wygraną będzie o wiele ciężej, również mając na uwadze szczególny dzień dla Cristiano Ronaldo. Portugalczyk w meczach z niemieckimi drużynami zdobył 26 goli w 24 występach. Żaden inny piłkarz nie ma lepszego wyniku strzelonych bramek przeciwko drużynom z jednego kraju. Jedynie Lionel Messi zdobył tyle samo goli w 26 spotkaniach z angielskimi drużynami.

Dzisiejsze starcie będzie trzecim meczem, w którym Juventus zmierzy się z Bayerem Leverkusen. Póki co obie ekipy mierzyły się dwukrotnie, w 2001 roku triumfowała "Stara Dama", natomiast rok później zwycięstwo odniósł Bayer Leverkusen. W obu spotkaniach padły po cztery bramki i kibice obu drużyn liczą na utrzymanie tej średniej. Początek meczu o 21.