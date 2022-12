Legendarna Kathy Whitworth nie żyje. Należała do Hall of Fame

Kathy Whitworth była absolutną legendą w golfie, który zaczęła trenować w wieku 14 lat w Nowym Meksyku, a już pięć lat później dołączyła do zawodowego cyklu LPGA. Swój pierwszy turniej, Kelly Girls Open, wygrała w 1962 roku - wtedy też zaczął się jej długi 23-letni okres pełen wspaniałych zwycięstw. - Miałam wielkie szczęście, że wiedziałam, co chcę robić. Golf chwycił mnie za gardło, to aż nie do opowiedzenia, jak bardzo go pokochałam - powiedziała kiedyś.

Kathy Whitworth wygrała niemal wszystko. Bolał ją tylko brak jednego turniejowego skalpu

Do 1985 roku wygrała aż 88 turniejów, co jest rekordem w zawodowym golfie. Nie osiągnęła tego żadna kobieta, nawet zmarła dwa lata temu Mickey Wright (82 turnieje), czy równie słynna Szwedka Annika Sörenstam (72 turnieje). Wśród mężczyzn rekordzistami są: Sam Snead i Tiger Woods (po 82 wygrane turnieje).

W 1981 roku Whithworth jako pierwsza kobieta zarobiła w golfie co najmniej milion dolarów. Wtedy też powiedziała: "Zamieniałbym to bycie pierwszą kobietą z milionem na tę jedną wygraną w US Women's Open. To by trochę złagodziło ból z brakiem wygranej w tym turnieju". Właśnie ta rywalizacja nigdy nie padła jej łupem.

Osiągnięcie owego miliona dolarów było czymś niesamowitym, jak na ówczesne czasy. Whithworth w 1963 i 1965 roku wygrywała po osiem turniejów, a w 1968 roku - nawet jedenaście. Ani razu nie zarobiła jednak przez rok więcej niż 50 tys. dolarów. Dziś roczny budżet na fundusz nagród w LPGA Tour to 100 milionów dolarów, a najlepsze golfistki stoją w rankingach płac obok tenisistek, w tym Igi Świątek. - Nigdy nie myślałam o tym rekordzie 88 turniejów. Chciałam wygrywać, ale nie pobijać rekordy. Miałam po prostu szczęście, a co zrobiłam, będąc lepszym graczem, nie czyniło mnie lepszym człowiekiem - mówiła amerykańska golfistka.

Kathy Whithworth zmarła podczas wigilijnego spotkania z rodziną i przyjaciółmi

Dwukrotnie, w 1965 i 1967 roku, została wybrana przez Associated Press "Sportowcem Roku". W 1975 roku została zaproszona do LPGA Hall of Fame, a siedem lat później - do World Golf Hall of Fame. Do 2005 roku czynnie występowała jeszcze w zawodach dla seniorów, później zaangażowała się w rozwój młodych talentów.

Kathy Whithworth zmarła w Wigilię wieczorem w domu rodzinnym. Jej wieloletni partner, Bettye Odle, nie ujawnił przyczyny śmierci. - Zmarła nagle w sobotę wieczorem, podczas świętowania z rodziną i przyjaciółmi - powiedział agencji AP. - Kathy odeszła z tego świata tak jak żyła: kochając, śmiejąc się i tworząc wspomnienia - napisał partner zmarłej zawodniczki.

Kathy Whitworth (1939-2022) / Darren Carroll

2016 rok. Kathy Whitworth razem z Jenny Shin po zawodach w Teksasie / Scott Halleran