Wypracował też wiele nagród indywidualnych. Dwa razy uznano go za najlepszego zawodnika w lidze. Zdobył sześć koron króla strzelców i dwukrotnie Złotego Buta . Wygrał też konkurs na najlepszego piłkarza roku FIFA, wyprzedzając m.in. Leo Messiego .

Oliver Kahn stawia Lewandowskiego obok najlepszych w historii

Prezes Bayernu Monachium udzielił wywiadu dla " L'Equipe " przy okazji zbliżającego się meczu PSG – Bayern w rundzie rewanżowej. Tłumaczył w nim, jaka filozofia przyświeca klubowi. Za fundament sukcesów Bayernu uważa to, że nikt nie jest większy od klubu:

"Najważniejsze jest zawsze to, że nikt nie jest większy od Bayernu. Ludzie i nazwiska nie mają znaczenia. Przez dziesięciolecia grało tu wielu wspaniałych graczy, od Franza Beckenbauera i Gerda Muellera po Manuela Neuera i Thomasa Muellera, włączając w to Lothara Matthaeusa i Roberta Lewandowskiego" – tłumaczył Oliver Kahn, prezes Bayernu.

Odejście Lewandowskiego odbyło się w napiętej atmosferze

Początek sagi transferowej rozpoczął sam Lewandowski , jasno sugerując na konferencjach przed kadrowymi meczami, że chce odejść z Bayernu. Rozpętało to burzę w mediach i sprowokowało władze Bayernu do rozpoczęcia walki medialnej z Robertem.

Ostatecznie Bayern pozwolił przejść Lewandowskiemu do FC Barcelony za 45 mln €. Potem doszło do załagodzenia relacji pomiędzy Bawarczykami a napastnikiem. Pomimo tego, że Robert odszedł niemal rok temu, to echo jego osiągnięć jest wciąż słyszalne w Monachium.