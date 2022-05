Hubert Kostka to jeden z najlepszych bramkarzy w historii polskiej piłki. Na swoim koncie ma wiele wspaniałych ligowych i pucharowych meczów w barwach "swojego" Górnika, a także w reprezentacji Polski.

W Galerii Legend Ekstraklasy

Zwieńczeniem jego wspaniałej kariery w narodowych barwach był olimpijski turniej w Monachium w 1972 roku, kiedy biało-czerwoni sięgnęli po złoty medal, pokonując w finale igrzysk Węgrów 2-1. Po zakończeniu kariery okazał się wybitnym trenerem. W 1980 roku wywalczył niespodziewane mistrzostwo Polski z Szombierkami Bytom. W połowie lat 80. dwa razy wygrywał w lidze z Górnikiem Zabrze. Pracował za granicą w klubach ze Szwajcarii. Warto też dodać, że kończył dwie wyższe uczelnie: gliwicką Politechnikę i AWF w Katowicach.

W poniedziałek podczas ligowej gali w Warszawie, wieńczącej sezon 2021/22, znalazł się wśród członków Galerii Legend Ekstraklasy. Oprócz pana Huberta znalazł się tam Henryk Reyman, Mirosław Okoński oraz trenerzy Władysław Żmuda i Franciszek Smuda. W imieniu Huberta Kostki wyróżnienie odebrał prezes Górnika Arkadiusz Szymanek.

Najbardziej utytułowany w polskiej piłce

- Szkoda że czekano 40 lat, bo tyle nie gram, a 20 lat nie jestem już w piłce. Musieli dwadzieścia lat czekać, aż ktoś sobie przypomniał, że był ktoś taki jak Kostka - mówi pan Hubert.

- Nie podkreślono zresztą tego, co jest w tym wypadku najważniejsze, zresztą też tego nie wiedziałem przez długi okres, ale okazuje się, że jestem zawodnikiem, który na swoim koncie ma najwięcej tytułów mistrza Polski. Nikt tego nie wspomniał i to jest dla mnie przerażające. Specjalnie mnie na tym nie zależy, ale nie ma w polskiej piłce nikogo, jak ja, który zdobył 11 tytułów mistrza kraju. Jedynym jest Hubert Kostka - przypomina jubilat, który 8 tytułów wywalczył jako zawodnik w barwach Górnika Zabrze, z którym w 1970 roku zagrał w finale Pucharu Europy Zdobywców Pucharów z Manchesterem City we Wiedniu, a 3 jako szkoleniowiec z Szombierkami i swoim Górnikiem.

Piłkarskie legendy "Orłów" - Hubert Kostka

