Ledwie Majdanowie wrócili z urodzin miliardera, a już takie sceny na lotnisku. Wszystko się nagrało

Majdanowie wrócili z Lazurowego Wybrzeża i od razu takie sceny na lotnisku

Impreza była zorganizowana na bogato, przyzna to każdy. Gospodarz nie żałował swoim gościom atrakcji. Nie dość, że najpierw trafili do luksusowej willi Pierre'a Cardina, w której występ na żywo specjalnie dla nich dała Nicole Scherzinger, to potem odbyła się huczna impreza na plaży. Co ciekawe koncert artystki spodobał się tak bardzo synowi Majdanów, że postanowił wbiec na scenę i śpiewać razem z nią, wywołując wielkie poruszenie wśród zebranych.