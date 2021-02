Umowa o współpracy pomiędzy Miastem Gdańsk i Lechią będzie obowiązywać przez cały 2021 rok. Klub za działania promocyjne na rzecz Gdańska otrzyma łącznie 10 milionów złotych brutto.

Prezydent Miasta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz i przedstawiciele Lechii Gdańsk podpisali umowę o współpracy na kolejny rok. Wartość umowy opiewa na 10 milionów złotych brutto.

- Cieszymy się, że jesteśmy dla władz Miasta najważniejszą sportową wizytówką Gdańska. Miasto Gdańsk po raz kolejny potwierdziło, że jesteśmy dla siebie stabilnymi partnerami, co zwłaszcza w czasie pandemii jest dla nas bardzo ważne. Wciąż trwa nasz jubileuszowy sezon przypadający na 75-lecie istnienia klubu, co w porozumieniu z Miastem Gdańsk zamierzamy jeszcze upamiętnić w przestrzeni miejskiej - powiedział po podpisaniu umowy Michał Hałaczkiewicz, Dyrektor Generalny Lechii Gdańsk.

- Lechia Gdańsk to ponad 75 lat tradycji. Wiemy jak ważne miejsce w sercach wszystkich gdańszczanek i gdańszczan zajmuje nasza biało-zielona drużyna. Do tego działania promocyjne świadczone przez klub na rzecz miasta przynoszą wielokrotne zwroty medialne i doskonale wpisują się w politykę promocji Gdańska poprzez sport zakwalifikowany do najwyższej klasy rozgrywkowej. Mam nadzieję również, że sytuacja pandemiczna pozwoli szybko wrócić kibicom na stadion w Letnicy i wspierać Lechię w rozgrywkach Ekstraklasy - podsumowała Aleksandra Dulkiewicz, Prezydent Miasta Gdańska.

Lechia Gdańsk w ramach obowiązującej umowy z operatorem Stadionu Gdańsk będzie rozgrywać swoje mecze domowe w Gdańsku Letnicy, a do treningów wykorzystywać będzie przede wszystkim infrastrukturę Gdańskiego Ośrodka Sportu przy ul. Traugutta 29.

Maciej Słomiński

