Mistrz NBA koszykarz LeBron James (Los Angeles Lakers) oraz triumfatorka US Open tenisistka Naomi Osaka znaleźli się w gronie pięciu osób wyróżnionych w 67. edycji nagrody dla sportowca roku ("Sportsperson of the Year") przyznawanej przez amerykański magazyn "Sports Illustrated".

Grupa wyróżnionych została nazwana "Sportowcy Aktywiści" - w nawiązaniu do zaangażowania laureatów nie tylko w rywalizację sportową na najwyższym, mistrzowskim poziomie, ale i w sprawy społeczno-polityczne.

Oprócz Jamesa i Osaki znaleźli się w tym gronie koszykarka reprezentacji i WNBA Breanna Stewart (mistrzyni świata 2014 i 2018, mistrzyni WNBA 2018 i 2020), która do wielkiej formy powróciła po zerwaniu ścięgna Achillesa w finale Euroligi w 2019 r., oraz zawodnicy ligi futbolu amerykańskiego NFL Patrick Mahomes II, wybrany MVP Super Bowl 2020, i Laurent Duvernay-Tardif.

Ten drugi, Kanadyjczyk, zrezygnował z występów w sezonie 2020/21 i wrócił do Montrealu, by podczas pandemii Covid-19 pracować w jednym z ośrodków zdrowia jako sanitariusz.

LeBron James wyróżnienie otrzymał po raz trzeci w historii - poprzednio w 2012 i 2016 r. "Sportsperson of the Year" przyznawane są przez magazyn od 1954 r. Pierwszym uhonorowanym był brytyjski lekkoatleta Roger Bannister.

