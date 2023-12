Kylian Mbappe podjął już decyzję. Media: To pewne. Będzie kluczowa rozmowa

Kylian Mbappe nie ma bogatej historii transferowej. Francuz w swojej profesjonalnej karierze wykonał tylko jeden ruch. Przeniósł się z AS Monaco do Paris Saint-Germain. Już wtedy podobno na jego stole leżała propozycja Florentino Pereza, który zakochał się w gwiazdorze i uznał, że chce go mieć w swojej drużynie. Wówczas młodziutki skrzydłowy uznał jednak, że wchodzenie do drużyny, w której gra legendarny tercet BBC, jest bardzo niebezpieczne.

Trzeba przyznać, że rzeczywistość przyznała mu rację. W Paryżu pokazał pełnię swoich możliwości i niewątpliwie przez ostatnie lata zapracował na miano jednego z najlepszych piłkarzy na świecie. Wciąż jednak o dziwo reprezentuje barwy PSG. Francuz był bardzo blisko przenosin do drużyny "Los Blancos" już dwa razy od czasu osiągnięcia statusu gwiazdy. Najpierw w 2022 roku Florentino Perez chciał wykorzystać fakt, że umowa Mbappe wygasała rok później.

Kylian Mbappé chce dołączyć do Realu Madryt i jest gotowy podpisać umowę w styczniu.

Sternik "Królewskich" złożył wówczas ofertę za Mbappe, która opiewała na około 200 milionów euro. Paryż nawet na nią nie odpowiedział, a sam Mbappe deklarował wtedy, że chce odejść do Realu Madryt. Na nic się to jednak zdało. Rok później w kwietniu właściwie za pewnik brano, że Mbappe kończy swój etap w stolicy Francji i przenosi się za darmo do Hiszpanii. W ostatniej chwili jednak gwiazdor uległ presji z zewnątrz i pozostał w klubie, czego obecnie zdaje się żałować.

Kolejna i być może ostatnia okazja na przeprowadzenie tego ruchu pojawi się od pierwszego stycznia 2024 roku i według hiszpańskich dziennikarzy sprawa jest już przesądzona. Ramon Alvarez de Mon podał informacje, które uznaje za pewnik. "Kylian Mbappé chce dołączyć do Realu Madryt i jest gotowy podpisać umowę w styczniu. Wszystko, co niezbędne jest właśnie przygotowywane, by Francuz podpisał umowę w pierwszym tygodniu stycznia. Nie będzie czekania, warunki są już uzgodnione. Po nowym roku zaplanowana jest rozmowa Florentino Pereza z Kylianem Mbappe. To będzie bezpośrednia rozmowa między dwiema osobami, bez pośredników, bez matki. Florentino chce tam usłyszeć konkretny i mocny statement od zawodnika. Real Madryt nie będzie czekał ani chwili dłużej, klub nie jest tak elastyczny w tej sprawie jak w 2022 roku" - przekazuje dziennikarz.

To oznacza, że Mbappe w końcu spełni swój sen o grze dla Realu Madryt. Obecnie Francuz ma na swoim koncie 282 rozegrane mecze w barwach PSG. Strzelił 233 gole oraz 100 razy asystował. Liczby muszą robić wrażenie. Z PSG wygrał wszystko, co mógł wygrać, z wyjątkiem Ligi Mistrzów. Na swojej półce z trofeami ma także złoty medal za zdobycie mistrzostwa świata w 2018 roku.

Kylian Mbappe / AFP

Florentino Perez / AFP