Kultowa gazeta sportowa powraca. Tym razem na ekrany

Premiera filmu o redakcji "Tempa" dziś o godz. 17 w kinie "Kijów"

Mnie osobiście do "Tempa" przyciągnęła liga angielska. Mimo, że na wybrzeże w czasie mojej młodości gazeta docierała dopiero we wtorek sprawozdania z wyspiarskiego weekendu autorstwa Krzysztofa Mrówki (nieżyjącego już niestety dziennikarza sportowego, a potem gospodarczego w Interii) czytało się z wypiekami na policzkach. Jak to możliwe, że w komunistycznym PRL-u ktoś miał tak świeże informacje zza żelaznej kurtyny?

- Zgodnie z moim nazwiskiem była to mrówcza praca. Codziennie słuchałem radia ze specjalnym wzmacniaczem, na falach krótkich, przy użyciu anteny, która zbierała sygnał radiostacji, która nazywała się BBC Radio Five. Do dziś ta rozgłośnia ma się świetnie i nazywa BBC Radio Five Live. Ta stacja codziennie podawała informacje sportowe, w tym te transferowe. Sygnał był bardzo słaby, mój ojciec który z wykształcenia był technikiem radiowo-telewizyjnym skonstruował odpowiednie urządzenie, który redukowało zakłócenia - mówił Mrówka w 2021 r .

- Dzięki Bogu 95 proc. meczów było w sobotę, ewentualnie jeden w niedzielę, wtedy korygowało się tabelę. W sobotę pisałem na maszynie jak szatan, z szybkością karabinu maszynowego. Tabele od pierwszej do czwartej ligi miałem skopiowane z poprzedniego numeru. Na to nanosiłem wyniki bieżącej kolejki - to działo się w sobotę wieczorem. Do tego zestaw par na przyszły tydzień, weryfikacja czy coś się zmieniło. Potem zabierałem się do opisów kolejnych meczów. Polegało to na spisaniu nagrania radiowego audycji, na podstawie relacji BBC powstawały relacje w "Tempie". Robota trwała do godziny 1-2 w nocy z soboty na niedzielę. Do godziny 10 w niedzielę należało linotypiście dostarczać skrypty. W ten sposób przez lata od sierpnia do maja nie istniały dla mnie żadne sobotnie imprezy alkoholowe, urodziny, wesela, imieniny. Ślub wziąłem w sobotę, ale mój tata nagrał mi wszystko z radia. Wróciłem z własnego wesela i całą noc pisałem o lidze angielskiej. Prawda, że poświęcałem się dla narodu?