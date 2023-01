Tegoroczny Australian Open jest wyjątkowo udany dla Polaków. W półfinale wielkoszlemowego turnieju zagrała Magda Linette, odpadając po walce z Aryną Sabalenką 6:7 (1-7), 2:6. Natomiast w półfinale debla, lepszą z rywalizujących par Zieliński/ Nys i Chardy/ Martin okazała się para z Polakiem (6:3, 5:7, 6:2).

Ze względu na ogromy sukces Jana Zielińskiego, pojawiło się wiele pytań odnośnie do jego osoby. Fani są ciekawi nie tylko osiągnięć sportowych, ale również i życia prywatnego tenisisty. Trzeba powiedzieć, że równie ciekawe co gra Polaka, były również jego perypetie, prowadzące do profesjonalnej kariery sportowca. W takim razie, kim Jan Zieliński jest prywatnie?

Jan Zieliński - podstawowe informacje i polskim tenisiście

Jan Zieliński urodził się 16 listopada 1996 roku w Warszawie. Polak reprezentował nasz kraj w Pucharze Davisa, a także w Letnich Igrzyskach Olimpijskich Młodzieży 2014. Zieliński jest też wielokrotnym medalistą mistrzostw Polski. Polak ma ok. 180 cm wzrostu, a jego aktualnym trenerem jest Mariusz Fyrstenberg, specjalista od gry podwójnej.

Początki kariery Jana Zielińskiego były standardowe, takie same jak setek młodych chłopców rozpoczynających przygodę z tenisem. Co ciekawe jego ojciec pomimo uprawiania alpinistyki sam zachęcał syna do uczęszczania na zajęcia z nauki tenisa. Niedługo potem Jan zaczął kolekcjonować pierwsze osiągnięcia sportowe.

Jednym z pierwszych było sięgnięcie po złoty medal w mikście na igrzyskach olimpijskich młodzieży w Chinach, a dokładnie Nankinie. Rywalizował z innymi najlepszymi, młodymi tenisistami z całego świata. Zwyciężył turniej w wieku zaledwie 18 lat, a towarzyszyła mu Szwajcarka – Jil Teichmann. Rok wcześniej wywalczył drugie miejsce na mistrzostwach Europy juniorów. Laur zdobył wraz z Hubertem Hurkaczem i Kamilem Majchrzakiem.

Długa droga do zawodostwa - Jan Zieliński wybrał najpierw studia na uczelni

Pomimo sukcesów młodzieżowych, budzących wielkie nadzieje co do przyszłości Zielińskiego, tenisista zdecydował się najpierw nie na karierę zawodową, a studia. Było to związane m.in. z brakiem pieniędzy, uniemożliwiającym prawidłowy rozwój kariery. Właśnie dlatego podjął decyzję o rozpoczęciu studiów. Wyjechał do USA, do Uniwersytetu w Georgii.

Spędził na uczelni cztery lata, a następnie na poważnie powrócił do tenisa. W 2021 roku zwyciężył z Hubertem Hurkaczem turniej ATP w Metz. Natomiast rok temu odpadli w półfinale ATP w Astanie, przegrywając z parą Adrian Mannario i Fabrice Martin (6:2, 2:6, 5-10). W tym roku po raz pierwszy w swoim życiu dotarł do wielkoszlemowego finału.

Życie prywatne i zarobki Jana Zielińskiego - powodzenie nie tylko na korcie

Janowi Zielińskiemu powodzi się również w życiu prywatnym. Jego życiową partnerką jest Klaudia Kołakowska. Ostatnio para zaręczyła się na Malediwach, chwaląc się ważnym momentem w mediach społecznościowych. O dobrych relacjach Zielińskiego z innymi, polskimi tenisistami mogą świadczyć liczne gratulacje graczy z Polski – jednym z pierwszych był Hubert Hurkacz.

Jan Zieliński prawdopodobnie przeżywa teraz najlepszy okres w życiu. Dotyczy to nie tylko życia prywatnego, ale też zarobków. Dotarcie do wielkoszlemowego finału wiąże się też z nagrodą finansową o wartości, której Polak nigdy wcześniej nie doświadczył w karierze tenisisty. Aktualnie Polak zarobił 370 tys. AUD. Jeśli wygra finał, ta suma wzrośnie do 695 tys. AUD. Grę polsko-monakijskiego debla w finale AO 2023 będzie można zobaczyć 28.01. w sobotę.

