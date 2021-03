Świetna zabawa, zacięta rywalizacja, sportowe emocje i niezwykłe ludzkie historie - to wszystko znajdziecie w programie Ninja Warrior Polska. Największe sportowe telewizyjne show ma rzeszę wiernych fanów. Mało kto jednak wie, co dzieje się poza kamerami. Kulisy trzeciej edycji programu zdradza Aleksandra Szutenberg.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ninja Warrior Polska od kulis (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport

Tego nie da się opisać, to trzeba po prostu zobaczyć! Bo jak wyobrazić sobie tarzana w szatni hali sportowej, Spidermana wcinającego karaczany, jak odżywkę przed startem, czy akordeonistę w podeszłym wieku, który okazuje się niesamowicie sprawnym sportowcem!

Reklama

W materiale zza kulis także ciekawostki techniczne dotyczące produkcji, dobrze znani widzom Polsatu Sport komentatorzy - Jerzy Mielewski i Łukasz "Juras" Jurkowski w ferworze walki i aktywni sportowcy, jak Róża Gumienna, Ewa Piątkowska, czy Dominik Zadora tuż przed wyjściem na nieznany tor.

To Was nie przekonuje? Zmysłowa Karolina Gilon, kobiety ninja i zabójczo przystojni - Łukasz Kadziewicz, Rafał Maślak i Rafał Jonkisz też tam będą! A to wszystko tylko tło do zaciętej sportowej rywalizacji niezwykłych wojowników.

Kulisy Ninja Warrior Polska w materiale wideo!

Aleksandra Szutenberg, Polsat Sport