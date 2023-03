Kreml zamierza bronić rosyjskich sportowców. "Dyskryminacja"

MKOl zezwolił na występy sportowców z rosyjskimi lub białoruskimi paszportami w międzynarodowych zawodach mimo trwającej wojny w Ukrainie, jednak w ograniczonym zakresie. Reprezentanci tych krajów nie mogą m.in. prezentować narodowych flag i barw oraz nie mogą aktywnie wspierać działań zbrojnych, a także należeć do armii tych krajów. I choć ta decyzja wzbudziła szeroki sprzeciw wśród sportowców z całego świata, to i samym Rosjanom nie przypadła do gustu.