Krakowskie uczelnie będą pomagać przy organizacji Igrzysk Europejskich

Rektor AGH prof. Jerzy Lis podkreśla: - Podpisanie umowy jest kolejnym bardzo ważnym krokiem w procesie przygotowań do Igrzysk Europejskich. Bardzo się cieszę, że powstała możliwość wykorzystania infrastruktury AGH na rzecz Igrzysk. Na terenie Miasteczka Studenckiego powstanie Wioska Zawodnicza, a jest to bardzo waży element organizacji tej imprezy. Przygotowania trwają już od pewnego czasu, rozmowy z Komitetem Organizacyjnym prowadzimy w zasadzie od momentu powstania tej spółki. Jesteśmy pewni, że wszystko odbędzie się zgodnie z naszymi planami.

Na terenach AGH rywalizacji sportowej jako takiej nie będzie, ale to tam będzie bić serce igrzysk, ponieważ w wioska zawodnicza, podobnie jak wioska olimpijska to miejsce, w którym zawodnicy biorący udział w Igrzyskach Europejskich mają się poczuć się jak członkowie wielkiej, sportowej rodziny.

Igrzyska oficjalnie rozpoczną się 21 czerwca, ale już dzień wcześniej do rywalizacji przystąpią lekkoatleci i specjaliści oraz specjalistki od piłki ręcznej plażowej. Większość zawodników przybędzie do Krakowa przed ceremonią otwarcia, która odbędzie się na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana, dlatego wioska zawodnicza na AGH musi być gotowa znacznie wcześniej. Podpisana z władzami uczelni umowa jest bardzo ważnym krokiem, by odpowiednio przygotować się do zorganizowania tej największej sportowe imprezy Europy w 2023 roku.