Fajdek nie gryzł się w język odnosząc się do miejsca zajętego przez siebie w 88. Plebiscycie Przeglądu Sportowego na najlepszego polskiego sportowca. Z kolei dziś za pośrednictwem mediów społecznościowych zwrócił się z podziękowaniami do wszystkich, którzy oddali głosy na lekkoatletów .

"Kiedyś nazwałem go miękiszonem i do dzisiaj mi to pamięta. Ja jednak mówię, co myślę. Wydaje mi się, że osiągnąłem w sporcie na tyle dużo, że młodsi koledzy nie powinni się obrażać na takie słowa. Nie rozmawiamy ze sobą, bo on nie przyjmuje do siebie żadnej krytyki. Zresztą im dłużej patrzę na jego karierę, tym bardziej jestem przekonany, że miałem wówczas rację. Nie wszystko funkcjonuje u niego tak, jak powinno" - powiedział Kozakiewicz, cytowany przez WP Sportowe Fakty.