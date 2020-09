Sytuacja związana z pandemią wirusa Covid-19 zmusza do zmian w organizacji dnia codziennego. Do życia na dobre powrócił sport, choć i tu restrykcji nie brakuje. Profesjonalny sport się obronił, ale czy można realizować aktywność fizyczną wśród dzieci oraz młodzieży, gdzie nakłady finansowe są nieporównywalnie mniejsze?

Pierwszą instytucją, gdzie odbywają się zajęcia grupowe dla najmłodszych są szkoły. Dotąd, turnieje międzyszkolne rozgrywane w różnych dyscyplinach sportu stanowiły element wręcz obowiązkowy. Obecnie, choć w większości lokalizacji jest to dopuszczalna forma zajęć, sami dyrektorzy wolą dmuchać na zimne i odradzają wypady poza własny budynek. Dla bezpieczeństwa.



Pozostają lekcje wychowania fizycznego. Czy to wszystko?

- Musimy stosować się do zaleceń, lecz jeśli już odbywają się zajęcia, warto zadbać o ich atrakcyjną formę. Przeprowadzanie różnych konkurencji, tory przeszkód, modyfikacje w ćwiczeniach pozwalają zaciekawić ćwiczących, a przecież poprzez ruch dbamy o zdrowie - mówi były reprezentant Polski w koszykówce Grzegorz Radwan, prowadzący w Krakowie własną szkółkę sportową, a także zawiaduje projektem Koszykarska Liga Szkolna, do której należy kilka tysięcy dzieci.



W Krakowie w działalność na rzecz dzieci i młodzieży włączyły się kluby. AZS Politechnika, posiadająca pierwszoligowy zespół koszykarek, wspólnie z Urzędem Miasta Krakowa i Orlen Oil organizuje turniej w warunkach odpowiadających profesjonalnym rozgrywkom.

- Prawdą jest, że nie we wszystkich obiektach istnieje możliwość zachowania odległości, zapewnienia osobnych pomieszczeń drużynom. My, jako klub, spełniamy wszelkie wymogi narzucane przez Polski Związek Koszykówki i chcemy się dzielić możliwościami jakie mamy z najmłodszymi. Wspólnie z partnerami, oprócz samej gry, zapewnimy dzieciom stroje i sprzęt sportowy - mówi Aldona Patycka, kilkukrotna mistrzyni Polski w koszykówce, a obecnie menadżer AZS Politechniki Kraków.



To jest jeden ze sposobów, by podtrzymywać pasję i zainteresowanie sportem wśród młodych. - Wiemy, że nie jest łatwo zachęcić dzieci do uprawiania sportu, ale pokazując dobre wzorce, dajemy im pozytywny przykład, za którym mogą podążać - dodaje Patycka.



Sport nie od dziś jest jednym ze środków sprzyjających zdrowiu, czyli sferze odmienianej przez wszystkie przypadki. - Nie trzeba być medykiem, by wiedzieć, że zwiększa odporność organizmu, pozwala lepiej adaptować się do trudnych warunków. Oczywiście przy zachowaniu właściwych przepisów możemy nadal pełnić swoją rolę, stwarzając dzieciom i młodzieży szansę na sportowe szaleństwo - podkreśla Radwan.



Czy warto? - Sport to szeroka dziedzina życia, która uczy nie tylko biegać i rzucać, ale stanowi ważny element samorozwoju, pozwala wypracować charakter, wewnętrzną dyscyplinę oraz zazwyczaj stanowi część pasji w życiu człowieka. Z tym przesłaniem idziemy przed siebie - kończy Patycka.

Adam Popek