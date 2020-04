Tego lata wioska olimpijska w Tokio miała tętnić życiem podczas igrzysk olimpijskich. Międzynarodowy Komitet Olimpijski został jednak zmuszony do podjęcia decyzji o przesunięciu najważniejszej sportowej imprezy czterolecia na przyszły rok. Teraz wioska może zamienić się w szpital na pacjentów zarażonych koronawirusem.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Niesamowity wyczyn byłego lekkoatlety. Przebiegł maraton w ogródku. Wideo © 2020 Associated Press

Sytuacja na całym świecie z uwagi na wybuch epidemii koronawirusa jest dynamiczna i każdego dnia przynosi nowe informacje. Jeszcze do niedawna sportowcy skoncentrowani byli na przygotowaniach do igrzysk olimpijskich, aby po kilku tygodniach spędzać czas we własnych domach, często bez możliwości treningu i z wielką niewiadomą w głowie o przyszłe starty.

Reklama

Igrzyska olimpijskie zostały przełożone na przyszły rok, a nieukończona jeszcze wioska olimpijska jest alternatywą na zmianę jej zastosowania. Teraz może zostać wykorzystana, aby przyjąć ewentualnych pacjentów chorych na koronawirusa.

Tymczasowy szpital może pomieścić 10 tysięcy pacjentów. Gubernator Tokio Yuriko Koike potwierdził, że jest to jedna z rozważanych opcji.

Docelowo kompleks będzie obejmował 24 budynki i pomieści do 11 000 sportowców podczas Igrzysk Olimpijskich. Te mają się odbyć od 23 lipca do 8 sierpnia następnego roku.