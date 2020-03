Sport osób niepełnosprawnych stracił legendarnego działacza. Z powodu koronawirusa zmarł dr Geoff Smedley, współtwórca i wieloletni prezes organizacji Sports Union for Athletes with Down Syndrome, bez której nie byłoby wyczynowej rywalizacji na poziomie mistrzowskim zawodników z zespołem Downa.

Wybitnego działacza żegnają branżowe portale na całym świecie. Również w Polsce tej smutnej wiadomości towarzyszy wielki żal i poczucie straty kogoś bardzo ważnego.

- Bardzo ciężko to pisać, ale odszedł wielki przyjaciel niepełnosprawnych sportowców i ojciec chrzestny sportu wyczynowego osób z zespołem Downa - pisze portal parasportowcy.pl.

Pierwsze mistrzostwa dla osób z tym schorzeniem, zorganizowane za sprawą Smedleya, odbyły się w 2002 roku w Wielkiej Brytanii. To wraz z nimi, przed niespełna dwiema dekadami, rozpoczął się globalny rozwój tego sportowego projektu. Prezes był obecny przy swoim "dziecku" do ostatniej edycji, która odbyła się w grudniu 2019 roku w Portugalii.

- Dr Geoff Smedley niestety zmarł po bitwie z koronawirusem - wyjawił Marco Borzacchini, wiceprzewodniczący SU-DS.

- Był troskliwym i ukochanym rodzinnym człowiekiem, cenionym kolegą, uczonym, mentorem i przyjacielem. Wielu będzie tęsknić za Geoffem, ale nigdy nie zostanie on zapomniany przez tych, którzy mieli tyle szczęścia, że go znali! Myślimy o jego rodzinie, która łaskawie podzieliła się z nami tą wiadomością w tym trudnym czasie. Miałem zaszczyt nazywać cię przyjacielem. Pozdrawiamy Cię Geoff, obyś spoczywał w pokoju - dodał w specjalnym oświadczeniu Borzacchini.

