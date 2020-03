Sportowy kalendarz został "zamrożony" z powodu szerzącego się na świecie koronawirusa. Taka przymusowa przerwa dla niektórych może okazać się zbawienna. Czas na wyleczenie kontuzji dostali m.in. Robert Lewandowski, Roger Federer czy Anita Włodarczyk.

Napastnik reprezentacji Polski i Bayernu Monachium Robert Lewandowski z powodu kontuzji miał pauzować około czterech tygodni. Miał stracić jedne z najważniejszych meczów sezonu, a w bawarskiej ekipie zastanawiano się, kto będzie w stanie go zastąpić. Teraz kapitan "Biało-Czerwonych" ma nie tylko czas, by wyleczyć uraz, ale i by ze spokojem wejść w trening. Jeśli liga jeszcze w tym roku ruszy, to Polak powinien być gotowy.

Poważną kontuzję leczy też inny piłkarz reprezentacji Polski Dawid Kownacki. Pod znakiem zapytania stał jego udział w zaplanowanych na przełom czerwca i lipca mistrzostwach Europy. Teraz napastnik Fortuny Duesseldorf może ze spokojem skupić się na rehabilitacji.

Z ulgą przymusową przerwę przyjął Marco Reus z Borussii Dortmund, który doznał skomplikowanej kontuzji na początku lutego. Mówiono, że czeka go kilka, a może nawet kilkanaście tygodni rehabilitacji. Obecnie niemiecki piłkarz czuje się już bardzo dobrze, zaczyna ćwiczenia z piłką i jeśli liga ruszy, on będzie już prawdopodobnie gotowy do gry.



Jeszcze przed ogłoszeniem pandemii tenisista Roger Federer postanowił zrezygnować ze startów na kortach ziemnych. Chciał w tym czasie poddać się operacji kolana i wrócić na swoją ulubioną nawierzchnię - trawę. Po zbiegu okazało się jednak, że przerwa może potrwać znacznie dłużej i pod znakiem zapytania stanął jego udział w igrzyskach. A właśnie na występie w Tokio bardzo mu zależało. Teraz jeden z najlepszych tenisistów w historii leczy się, odpoczywa i czeka na kolejne decyzje władz ATP.



Po operacji kolana jest też Anita Włodarczyk. Dwukrotna mistrzyni olimpijska, rekordzistka świata w rzucie młotem nie jest jeszcze w pełni sił, ma spore braki treningowe, a do tego rozstała się właśnie z trenerem Krzysztofem Kaliszewskim, z którym współpracowała ponad dziesięć lat. - Przełożenie igrzysk na przyszły rok spadło Anicie jak gwiazdka z nieba - skomentował w rozmowie z PAP mistrz olimpijski w tej konkurencji z Sydney (2000) Szymon Ziółkowski.



Także w Formule 1 bolidy stoją na razie w garażach, a to doskonały czas na dodatkowe zmiany. Te przydadzą się przede wszystkim zespołowi Ferrari, który spisywał się znacznie poniżej oczekiwań w przedsezonowych testach. - To dla nas duża szansa, więc trzeba ją wykorzystać - mówi wprost niemiecki kierowca Sebastian Vettel. Pandemia koronawirusa dotyczy już całego świata. Zarażonych jest ponad 650 tys. osób, a prawie 31 tys. zmarło.



