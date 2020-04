Kiedy po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa wznowione zostaną rozgrywki ligowe w USA, w pierwszym etapie powrotu sportu do normalności zawody będą odbywać się bez kibiców - zapowiedział prezydent Donald Trump.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bajeczny kontrakt gwiazdy NFL. Świętował razem ze swoją ukochaną. Wideo INTERIA.TV

"Robione dla telewizji - jak za starych, dobrych czasów" - zaznaczył.

Reklama

Trump zaprezentował trzystopniowy plan przywracania krajowego sportu do normalności po przerwaniu rozgrywek w marcu z powodu pandemii. Jak poinformował, kierował się przy tym wnioskami z rozmów z szefami poszczególnych lig.



W drugim etapie kibice mieliby być wpuszczani na widowiska sportowe, ale "może z dwoma pustymi krzesełkami pomiędzy". Trzeci, ostatni etap zakłada już zniesienie jakichkolwiek obostrzeń.



"Kiedy wirus zniknie, znów będziemy mieli pełne areny i będziemy mogli cieszyć się sportem, jak to powinno być" - dodał.



Nie ma na razie żadnych konkretnych decyzji dotyczących terminu wznowienia rozgrywek.



W USA potwierdzono największą ze wszystkich krajów świata liczbę zakażeń koronawirusem - ok. 680 tysięcy. Na powodowaną przez niego chorobę COVID-19 zmarło tam ok. 35 tysięcy osób.

Zdjęcie Prezydent USA Donald Trump / AFP