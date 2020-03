Pandemia koronawirusa storpedowała świat sportu. Z jej powodu zawieszono lub przeniesiono na inny termin mnóstwo imprez. Do coraz dłużej listy dołączył prestiżowy 24-godzinny wyścig Le Mans.

Pierwotnie zmagania na francuskim torze miały odbyć się w dniach 13-14 czerwca. Ze względu na pandemię koronawirusa termin rozgrywania zawodów przeniesiono na 19-20 września.



- Dzisiaj najważniejsza jest kwestia zatrzymania rozprzestrzeniania się wirusa - powiedział Pierre Fillon, prezes organizacji Automobile Club de l'Ouest, organizatora Le Mans 24.



Przełożenie 24-godzinnego wyścigu pociągnie za sobą szereg innych zmian w kalendarzu. Dotyczą one zmagań kierowców w: European Le Mans Series, Michelin Le Mans Cup oraz European Series. Wszelkie modyfikacje oraz szczegółowy plan wyścigu Le Mans 24 zostaną podane do wiadomości publicznej w późniejszym terminie.



- Oczywiście, dołożymy wszelkich starań, by zapewnić bezpieczeństwo oraz odpowiednią jakość podczas naszych imprez. Przede wszystkim chcę poprosić wszystkich, by nie ryzykowali zdrowia swojego, swoich rodzin i innych osób. Chciałbym także skierować ciepłe słowa w stronę personelu medycznego, pracującego dla ochrony naszego zdrowia - dodał Fillon.



W tym roku kierowcy mają sprawdzić się w najważniejszym długodystansowym wyścigu świata po raz 88. W dwóch poprzednich edycjach triumfował za kierownicą Toyoty znany z występów w Formule 1 Fernando Alonso, do spółki z Sébastienem Buemim oraz Kazukim Nakajimą.



