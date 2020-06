Koronawirus i śmierć robotnika. Prace na stadionie Los Angele Rams nie ustają

Mimo problemów nie ustają prace na stadionie, który ma być arenę igrzysk 2028 w Los Angeles, ale powinien być gotowy do końca bieżącego. U co najmniej 18 robotników wykryto koronawirusa. Poza tym doszło do śmiertelnego wypadku na budowie.

Jak napisał dziennik "Los Angeles Times", niedawna śmierć 37-letniego pracownika była wynikiem "lekceważenia podstawowych zasad bezpieczeństwa".

Na stadionie, który jest inwestycją klubu NFL Los Angeles Rams, mają odbyć się ceremonie otwarcia i zamknięcia igrzysk 2028 oraz mecze piłkarskiego turnieju olimpijskiego, a także rywalizacja w łucznictwie.



Prace budowlane powinny się zakończyć znacznie wcześniej, bo już w tym roku. Zaplanowano bowiem rozegranie meczów sezonu regularnego NFL w połowie września z udziałem Rams oraz drugiej drużyny z "Miasta Aniołów" - Chargers, pod warunkiem że planów ligi nie storpeduje pandemia koronawirusa.



W USA nadal przybywa zachorowań. Jest już ponad 2,34 mln zakażonych, a ponad 122 tysiące zmarło z tego powodu.