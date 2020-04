Dolna Saksonia postanowiła otworzyć stadiony i siłownie dla wszystkich wyczynowych sportowców. Obiekty nadal będą zamknięte dla amatorów i dzieci. W całych Niemczech - z powodu pandemii koronawirusa - obowiązuje zakaz gromadzenia się. Zamknięte są też restauracje, kina, teatry.

- Wyczynowi sportowcy mogą od teraz korzystać ze wszystkich obiektów, ale zachowując odpowiednie środki ostrożności. Należy zachowywać odpowiedni dystans i stosować się do zaleceń. Dziękuję wszystkim, że do tej pory trenowali w domach i nie próbowali łamać przepisów - powiedział minister do spraw wewnętrznych i sportu Boris Pistorius.

Pandemia koronawirusa doprowadziła do tego, że wielu zawodników nie było w stanie normalnie trenować. Taka sytuacja dotyczy niemal wszystkich krajów europejskich. Także w Polsce zamknięte są stadiony, siłownie, Centralne Ośrodki Sportu. Pandemia spowodowała, że cały sportowy świat zamarł. Nie odbywają się żadne zawody, mityngi, turnieje, a dwie największe imprezy 2020 roku - piłkarskie mistrzostwa Europy i igrzyska olimpijskie w Tokio - zostały przesunięte o rok.

Według oficjalnych danych zainfekowanych jest ponad 1,4 mln ludzi, a zmarło blisko 83,5 tys. W Niemczech chorobę Covid-19 stwierdzono dotychczas u prawie 110 tys. osób, a ponad dwa tysiące zmarło.