Konkurs ma wyłonić trenera reprezentacji hokeistów na trawie

Zarząd Polskiego Związku Hokeja na Trawie ogłosił konkurs na selekcjonera reprezentacji Polski mężczyzn, który będzie łączył tę funkcję z prowadzenie kadry do lat 23. Oferty potencjalni kandydaci mogą składać do 25 marca.

"Przez najbliższy tydzień - od 17 marca do 25 marca - Zarząd Polskiego Związku Hokeja na Trawie czeka na komplet dokumentów od szkoleniowców, którzy chcą objąć stanowiska selekcjonera reprezentacji Polski seniorów oraz reprezentacji Polski M-23. Nowy trener podpisze umowę na ponad cztery lata - do 31 sierpnia 2024 roku" - napisano w komunikacie.



W czerwcu zeszłego roku - po ponad siedmiu latach - z pracy kadrą zrezygnował Karol Śnieżek. W lipcu tymczasowym szkoleniowcem został Dariusz Rachwalski, który poprowadził "Biało-Czerwonych" w mistrzostwach Europy grupy B we Francji, ale drużynie nie udało się awansować do kontynentalnej elity. Były reprezentant kraju po tym turnieju miał podpisać długoterminową umowę, ale wskutek zawirowań w PZHT do tego nie doszło i wrócił do trenowania klubu SV Arminen Wiedeń, gdzie jest zatrudniony od 2013 roku.



Zimą na halowe mistrzostwa Europy zespół narodowy złożony głównie z zawodników kadry do lat 23 pojechał z trenerem Jackiem Adrianem. W lutym, przy okazji wizyty w Poznaniu w związku z Klubowym Pucharem Europy, Rachwalski powiedział że sprawa jego pracy z reprezentacją nie została ostatecznie zamknięta.



- Pozostaję cały czas w kontakcie ze związkiem, jestem bardzo cierpliwy, ale tylko dlatego, że jest to reprezentacja Polski. Gdyby to była jakaś inna drużyna, już pewnie byśmy nie rozmawiali - zaznaczył.