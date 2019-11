Kongres WADA. Bańka: z Katowic wybrzmi wiadomość do świata sportu

Z Katowic wybrzmi wiadomość do świata sportu - zapowiedział Witold Bańka, który zostanie zatwierdzony na prezydenta Światowej Agencji Antydopingowej (WADA) podczas rozpoczynającego się we wtorek w stolicy Górnego Śląska kongresu tej organizacji.

Kończący swoją misję ministra sportu i turystyki Bańka dodał, że podczas obrad zostanie zaaprobowany nowy kodeks WADA, wytyczone będą nowe standardy w zakresie edukacji i informacji oraz nowe wymagania w stosunku do narodowych agencji antydopingowych.

- Cały sportowy świat przybył do Katowic. Już dziś wiemy, że pod względem liczby uczestników i akredytowanych dziennikarzy będzie to największy w historii kongres. Poniedziałek jest pierwszym dniem roboczym. Finalnym akordem będzie posiedzenie zarządu WADA, podczas którego zostanie zaaprobowany przyszły prezydent i wiceprezydent - tłumaczył minister.

Do udziału w trzydniowych obradach zarejestrowało się ponad 1700 uczestników. W kongresie weźmie udział m.in. szef MKOl Thomas Bach, a inaugurujące przemówienie wygłosi prezydent Andrzej Duda.

- Jeszcze się konferencja nie rozpoczęła, a już zewsząd spływają gratulacje za to, jak dobrze została przygotowana, jak gościnni są Ślązacy. To pokazuje, że potrafimy takie międzynarodowe imprezy organizować - zauważył pochodzący z Tychów Bańka.

Marszałek woj. śląskiego Jakub Chełstowski przypomniał, że młociarka Anita Włodarczyk - ambasadorka Stadionu Śląskiego i regionu - niedawno odebrała złote medale igrzysk w Londynie (2012) i mistrzostw świata w Moskwie (2013). W obu imprezach była druga za Tatianą Łysenko. Po kilku latach i po powtórnym przebadaniu próbek pobranych od Rosjanki stwierdzono w jej organizmie zakazane substancje i straciła ona oba złota.

- To pokazuje, że walka o czysty sport ma sens, że standardy rosną. My cieszy się, że współorganizujemy to wielkie wydarzenie, że możemy być częścią tej sportowej rodziny - zaznaczył marszałek.

Prezydent Katowic Marcin Krupa wspominał prezentację w Montrealu polskiej kandydatury do organizacji kongresu WADA.

- Pamiętam, jak biegliśmy po lotnisku, by zdążyć na samolot, ja zgubiłem swój bagaż. Udało się nam, bo działaliśmy wspólnie, a pan minister czuł się jak ryba w wodzie wśród tych sportowców z pierwszych stron gazet i szybko nawiązywał kontakty. Tworzymy z marszałkiem trio organizacyjne, z którym warto w przyszłości współpracować - powiedział Krupa.

Podkreślił, że z perspektywy miasta organizacja dużych międzynarodowych imprez jest ważna dla jego rozpoznawalności, ale także pod względem ekonomicznym, bo każdy gość przyjeżdżający do Katowic zostawia tu średnio 160 złotych, a jeśli zostaje na kilka dni - ta kwota rośnie.

Minister Bańka zauważył, że kongres jest wykorzystany także do promocji regionu. W poniedziałek ok. 140 VIP-ów zwiedzi kopalnię Guido w Zabrzu i zje kolację 320 metrów pod ziemią, we wtorek wszyscy uczestnicy spotkają się na wspólnej śląskiej kolacji w Spodku, a dzień później odbędzie się uroczysty koncert.

- Pokazujemy ciekawe atrakcje, pokazujemy, że Śląsk się zmienia, że transformacja trwa - podsumował Chełstowski.

Piotr Girczys

Zdjęcie Witold Bańka, nowy szef WADA / AFP