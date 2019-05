W zakopiańskim COS OPO rozpoczynają się kolejne inwestycje. Do końca listopada rozbudowane zostaną trasy biegowe, w lecie oddana do użytku ma być najmniejsza skocznia w kompleksie Średniej Krokwi, którego całkowita modernizacja zakończy się jesienią 2021.

"Kończymy budowę drugiego już zbiornika wodnego, niezbędnego do naśnieżania, rozstrzygnęliśmy też przetarg dotyczący nowego mostu i w poniedziałek ruszamy z tak oczekiwaną rozbudową tras biegowych" - poinformował Sebastian Danikiewicz, dyrektor Centralnego Ośrodka Sportu Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem

Na pętlach usytuowanych w okolicy stadionu COS znajdzie się łącznie około 70 stanowisk sztucznego śnieżenia, powstanie również system oświetleniowy.

"Najdłuższy wariant to 3,7 km, natomiast podstawowy, oświetlony to 2,5 km. Trasa oczywiście będzie miała homologację Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS), co pozwoli na rozgrywanie zawodów rangi Pucharu Świata. Wartość zadania to netto ponad 12 milionów złotych, a zakończenie inwestycji planujemy pod koniec listopada" - uzupełnił szef zakopiańskiego ośrodka.

W maju rusza również modernizacja kompleksu Średnich Krokwi. Obiekt będzie się składał z pięciu nowoczesnych skoczni narciarskich K-15, K-23, K-35, K-65 i K-85. Wyremontowana zostanie także infrastruktura towarzysząca, w tym m.in. powstanie nowa kolej linowa.

W kwietniu złożony został wniosek do starostwa o wydanie decyzji w sprawie rozbiórki skoczni, w teren ruszył też geolog, którego zadaniem było zbadanie podłoża.

"Po otrzymaniu niezbędnych dokumentów wykonawca będzie mógł wejść na plac budowy. Liczymy, że nastąpi to między 6 a 10 maja" - ocenił Danikiewicz.

Oddawanie obiektów będzie sukcesywne.

"Przykładowo '15' powinna być gotowa pod koniec sierpnia i jeżeli wszystko przebiegnie bez zakłóceń, to inwestycję ukończymy pod koniec 2021 roku. Koszt tego zadania to ok. 44 mln złotych" - przypomniał.

To nie koniec zmian infrastrukturalnych w zakopiańskim COS.

"Mocno zaawansowane są już prace przy nowym internacie sportowym, w którym znajdzie się 106 miejsc noclegowych. Powstanie też specjalna przewiązka, która pozwoli na przejście do głównego budynku czy połączonych z nim miejsc treningowych, gabinetów odnowy oraz basenu. Całość kosztować będzie 9 milionów 600 tysięcy złotych netto" - przybliżył szczegóły inwestycji dyrektor.

Zapytany, czy widzi jeszcze potrzeby modernizacyjne w ośrodku, powiedział, że np. byłoby to unowocześnienie toru lodowego.

"To jednak dość odległa przyszłość, bo przypomnę, że w porównaniu z innymi ośrodkami nasz, dzięki wielkiemu zaangażowaniu Ministerstwa Sportu i Turystyki, otrzymał w ciągu ostatnich czterech lat naprawdę potężne środki, bo aż 95 milionów złotych, za co m.in. przebudowaliśmy też Wielką Krokiew" - podsumował Danikiewicz.

