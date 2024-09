Kolejna wielka firma rezygnuje ze sponsorowania PKOl. "Nie dostrzegliśmy chęci..."

Trwa spór pomiędzy Polskim Komitetem Olimpijskim, reprezentowanym przez Radosława Piesiewicza , a Ministerstwem Sportu i Turystyki, którym kieruje Sławomir Nitras . W tym pierwszym podmiocie przeprowadzanych jest coraz więcej kontroli, a spółki Skarbu Państwa przestają go finansować.

Podczas konferencji wspomniano także że spółka złożyła trzy zawiadomienia do prokuratury. Wśród nich ma być jedno dotyczące sponsoringu o kwocie 8,5 mln. Nie podano jednak, czy chodzi o sponsoring sportowy .

"Zawiadomienie wynika z naszych analiz, które potwierdzają, że pewne projekty nie powinny być realizowane. Sprawa została już zgłoszona do prokuratury, która zaczęła pracę" - powiedział Lot.

Po igrzyskach olimpijskich w Paryżu szef resortu sportu zapowiedział, że wystąpi do NIK i stołecznego ratusza o wszczęcie kontroli dotyczącej finansów PKOl-u, w tym wydatkowania przez tę organizację pieniędzy z budżetu państwa i spółek Skarbu Państwa oraz w zakresie prawidłowości podejmowania decyzji dotyczących wynagrodzeń członków zarządu PKOl, na czele z prezesem Piesiewiczem, który w przeciwieństwie do swoich poprzedników miałby nie pełnić tej funkcji społecznie. Według medialnych doniesień, zarówno szef Komitetu, jak i jego najbliżsi współpracownicy mieli pobierać co miesiąc bardzo wysokie wynagrodzenie.