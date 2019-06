Irański student Reza Parastesh jest łudząco podobny do Leo Messiego i – jak wynika z relacji wielu kobiet – chętnie to wykorzystuje. Dwadzieścia trzy z nich pozwały go właśnie za nakłanianie do seksu, z czego… same chętnie korzystały - informuje działający w Indiach portal Confused Aatma.

Zdjęcie Reza Parastesh, sobowtór Messiego /AFP

Reza Parastesh jest rozpoznawalny na całym świecie od kilku lat; od czasu, gdy jego starannie pielęgnowana broda i uczesanie niemal łudząco przypomina argentyńskiego mistrza.

Szczególnie głośno zrobiło się o Rezie przed dwoma laty, kiedy w pewnym momencie został "zaatakowany" przez grupę osób chcących zrobić sobie z nim zdjęcie. Irańczyk musiał być chroniony przez policję.

W rozmowie z agencją AFP mówił z kolei, że "gdziekolwiek się pojawi, to ludzie naprawdę myślą, że to Messi".

Kobiety, które teraz pozywają irańskiego studenta z pewnością tak myślały...