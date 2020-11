Jedna z najbardziej znanych trenerek fitnessu chętnie dzieli się w sieci przepisami na zdrowy styl życia. Obok diety i ćwiczeń, Anna Lewandowska pokazuje jednak również świat, który daje jej najwięcej radości. To rodzina i możliwość bycia obok swoich córek. Właśnie pojawiło się nowe nagranie, na którym trenerka uczy małą Klarę, jak prawidłowo ćwiczyć.

Sport to zdrowie. O tym wie chyba każdy, ale nie każdy ma wystarczająco dużo chęci do tego, żeby wprowadzić sportowy nawyk w życie. Anna Lewandowska na każdym kroku udowadnia, że sport oprócz zdrowia, to również sposób na codzienne endorfiny. Tych z pewnością nie brakuje w rodzinie trenerki.

Niedawno w sieci pojawił się uroczy filmik, na którym Anna u boku swojej starszej córki Klary wykonuje ćwiczenia. Burpees nie należą do łatwych zadań, ale dziewczynka radzi sobie bardzo dobrze, spoglądając ukradkiem na mamę.

"Wspólny trening to najlepszy trening. Rozgrzewamy się przed meczem z moją Burpees Queen" - napisała trenerka na Instagramie na kilka chwil przed spotkaniem reprezentacji Polski z Holandią.

Trzyletnia dziewczynka już kilka razy była bohaterką nagrań i fotografii zamieszczanych w mediach społecznościowych przez swoich rodziców. Dziewczynka wyraźnie ma zapał do ćwiczeń.

Fani żony polskiego piłkarza zgodnie zachwycają się sposobem, w jakim Lewandowska spędza czas z dzieckiem. "Jaka słodziutka" - piszą w komentarzach przepełnionych serduszkami.

