Kierowca NASCAR Kyle Larson zawieszony za rasizm

Kierowca wyścigowy organizacji NASCAR Kyle Larson został zawieszony na czas nieokreślony za rasistowskie słowo "czarnuch", jakie użył podczas transmitowanego na żywo wirtualnego wyścigu. Jego team Chip Ganassi Racing pozbawił go także wypłaty. Larson jest gwiazdą w NASCAR.





"Takiego języka NASCAR nie będzie tolerować" - ogłosił zarząd serii w komunikacie.

"Bardzo nas zawiodło to, co Kyle powiedział podczas zawodów iRacing. To nieakceptowalne" - dodał zespół Larsona.

Sam zawodnik, który w połowie jest Japończykiem, przeprosił na Twitterze:

- Mogę teraz tylko przeprosić. Wzoraj wieczorem wypowiedziałem słowo, które przenigdy nie miało prawa paść z moich ust, nie tak byłem wychowywany. Nie ma dla mnie żadnego usprawiedliwienia. Słowo, jakie mi się wymsknęło to rasistowska obraza. Pragnę za to przeprosić moją rodzinę, przyjaciół, partnerów z zespołu i całą społeczność NASCAR - bił się w piersi.

Larson ma 27 lat i wygrał 13 zawodów NASCAR.

W serii NASCAR trwa przerwa wywołana pandemią. Kierowcy próbują utrzymywać formę poprzez udział w wirtualnych wyścigach.