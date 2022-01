Każdy kibic może zagrać z gwiazdami w Spodku

W sobotę 15 stycznia odbędzie się w Spodku charytatywny mecz z udziałem gwiazd sportu i estrady. W imprezie wezmą udział m.in. Joanna Jędrzejczyk, Agnieszka Rylik, Jerzy i Dariusz Dudkowie, Sebastian Świderski, Krzysztof Diablo Włodarczyk i Kajetan Kajetanowicz. Dochód z imprezy jest przeznaczony dla Stowarzyszenia Dom Aniołów Stróżów z Katowic. Uczestnicy zagrają w siatkówkę i koszykówkę.

Kosmiczny Mecz: można wylicytować udział

Już w środę, 12 stycznia o godzinie 8 na stronie www.facebook.com/LegendarnyKosmicznyMecz pojawi się wpis zapraszający do licytacji udziału w wydarzeniu. Licytacja pod wpisem potrwa do godziny 20. Udział w wydarzeniu otrzymają dwie osoby (każda do jednej z dwóch drużyn), które do zakończenia licytacji zaoferują najwyższą kwotę i dokonają jej wpłaty na rzecz Stowarzyszenia Dom Aniołów Stróżów.

Reklama

Cena wywoławcza to 2 tysiące zł. Kibice, którzy wygrają udział w imprezie mogą liczyć na własny strój sportowy z nazwiskiem, wspólną szatnię i strefę VIP z gwiazdami a po meczu wspólny bankiet w hotelu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Sprawa Novaka Djokovicia. Tomasz Lorek komentuje. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

Wydarzenie będzie można oglądać również z trybun. Bilety od 10 zł, a cały dochód ze sprzedaży zostanie przekazany właśnie Domowi Aniołów Stróżów.