Katar potwierdził w poniedziałek zainteresowanie organizacją igrzysk olimpijskich w 2032 roku. Wcześniej media informowały o kandydaturach m.in. Indii, australijskiego stanu Queensland i Szanghaju, ale też możliwej wspólnej ofercie Korei Płd. i Płn.

Jak zauważają zagraniczne media, kandydatura Kataru dot. letnich IO stawia rozmaite pytania, np. czy wielka impreza sportowa powinna odbywać się w upalnych temperaturach i przy potencjalnie małej publiczności.

Katarski Komitet Olimpijski potwierdził, że skierował zgłoszenie do Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Na dziś to oznacza początek "dialogu" z komisją organizacyjną MKOl. Azjaci chcą wiedzieć m.in., w jaki sposób przeprowadzenie igrzysk mogłoby wesprzeć długoterminowe cele rozwoju Kataru.



Problemem w tej części świata w lipcu i sierpniu, czyli zwyczajowym terminie igrzysk, są upały. Wysokie temperatury panują latem także w Tokio, ale w japońskiej stolicy zdecydowano, że część konkurencji będzie się odbywać wcześnie rano. Na razie jednak IO 2020 zostały przełożone na następny rok z powodu pandemii koronawirusa.



W Katarze organizowane były już wielkie wydarzenia sportowe, m.in. mistrzostwa świata w piłce ręcznej, kolarstwie i lekkoatletyce. Nie brakowało jednak narzekań na nieznośny upał, brak kibiców i słabą atmosferę. Za dwa lata ten kraj będzie gospodarzem piłkarskiego mundialu. Aby poradzić sobie z falą gorącego powietrza, mistrzostwa globu rozegrane zostaną w dniach od 21 listopada do 18 grudnia.



Igrzyska olimpijskie nigdy nie odbywały się na Bliskim Wschodzie. Katar zainwestował już miliardy dolarów w przygotowania do piłkarskich MŚ i być może dziesięć lat później zorganizuje też igrzyska. Wcześniej letnia rywalizacja olimpijska będzie miała miejsce w Paryżu w 2024 roku i w Los Angeles w 2028.