​Kasparow gratuluje Dudzie. Padły wielkie słowa

Młody polski arcymistrz z Wieliczki nie mógł usłyszeć większych komplementów. Kasparowa i Carlsena uważa za dwóch z trzech najwybitniejszych szachistów w historii. Trzecim jest, według niego, nieżyjący Amerykanin Bobby Fischer. Już po tym jak w półfinale Pucharu Świata w Soczi Duda pokonał Carlsena, Kasparow napisał na swoim koncie na Twitterze: "Gratuluję Dudzie wspaniałej gry. Pokonanie Magnusa stawia go na poziomie niewidzianym przez polskie szachy od czasów Najdorfa i Rubinsteina! Ale jeszcze jeden mecz przed nami".

J-K Duda wygrał szachowy PŚ

Kasparowowi chodziło o finał, w którym Duda zagrał z Siergiejem Kariakinem pretendentem do tytułu mistrza świata z 2016 roku. Polak pokonał Rosjanina zaskakująco gładko: po 17 ruchach grając czarnymi zremisował pierwszą finałową partię, drugą wygrał białymi. Dogrywki były niepotrzebne. Obaj rywale Dudy tak Carlsen jak Kariakin są oczywiście od Polaka wyżej notowani w światowym rankingu. Duda jest jednak znacznie młodszy. W przyszłym roku zagra w turnieju kandydatów - to prawo wywalczył w Soczi.

Kiedy Duda pokonał Kariakina, pierwszy pogratulował mu Carlsen, który na innej szachownicy wygrał pojedynek o trzecie miejsce. Norweg - multimilioner, wielka postać i gwiazda szachów błysnął sportową klasą. Kasparow był zaskoczony stylem zwycięstwa Polaka. "Gratuluję Dudzie wielkiej gry. Pokonał aktualnego mistrza świata, a także byłego pretendenta do tytułu" - napisał na Twitterze.

Triumf Dudy w Pucharze Świata to największy sukces polskich szachów po wojnie. Nawiązał do dokonań legendarnych arcymistrzów Najdorfa i Rubinsteina.

Wielkie polskie szachy

Najdorf urodził się w Grodzisku Mazowieckim w rodzinie pochodzenia żydowskiego w kwietniu 1910 roku. W 1930 roku rozegrał w Warszawie partię nazwaną "polską nieśmiertelną partią". Jego nazwisko nosi jeden z najbardziej popularnych wariantów obrony sycylijskiej. Po wojnie w 1946 roku uznawano go za drugiego szachistę świata po Rosjaninie Michaile Botwinniku. Dwa razy grał w turniejach pretendentów do tytułu mistrza świata zajmując piąte miejsce w Budapeszcie w 1950 roku i szóste trzy lata później w Zurychu. Na olimpiadach szachowych wystąpił 14 razy (trzy razy w barwach Polski i 11 w barwach Argentyny). Mawiał, że partia szachów jest jak symfonia Mozarta.

Rubinstein urodził się w Stawiskach koło Łomży w grudniu 1880 roku w rodzinie biednego żydowskiego nauczyciela. Ojciec zmarł przed jego urodzeniem. Dziadkowie oddali go do szkoły rabinackiej, którą porzucił, by zostać szachistą. Odnosił wielkie sukcesy w Rosji, a w 1910 przeniósł się do Warszawy. Uważany za najlepszego szachistę na świecie nigdy nie zagrał o tytuł ze względów finansowych. W tamtych czasach mistrz dobierał sobie przeciwnika, a głównym kryterium była kwota jaką pretendent mógł zaproponować.

Rubinstein cierpiał na antropofobię, czyli lęk przed ludźmi. Z chorobą zmagał się całe życie. W 1930 roku poprowadził polską drużynę do zwycięstwa w olimpiadzie szachowej. Według retrospektywnego systemu Chessmetrics w 1913 roku był numerem 1 wśród szachistów.

Dariusz Wołowski

Zdjęcie Jan Krysztof Duda / Newspix