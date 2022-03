Po napaści zbrojnej Rosji na Ukrainę Polska jako pierwsza zajęła zdecydowane stanowisko w sprawie nałożenia sportowych sankcji na agresora. PZPN i Cezary Kulesza podjęli wysiłki, by wykluczono Rosjan z baraży o mundial w Katarze. Bezkompromisowa postawa oraz przyłączenie się do Polaków innych federacji piłkarskich zaowocowało decyzją FIFA I UEFA o zawieszeniu Rosji w rozgrywkach .

Na tym nie koniec. W ślad za środowiskiem piłkarskim poszły też inne sportowe, światowe organizacje. Osobiste konsekwencje dotykają i samego Władimira Putina. Światowa Federacja Taekwondo ogłosiła pozbawienie prezydenta Federacji Rosyjskiej honorowego czarnego pasa 9 dan, przyznanego mu w listopadzie 2013 roku. Wcześniej został wyrzucony z federacji judo , a właśnie ta dyscyplina sportu jest mu szczególnie bliska.

Oprócz tego Rosjanom odbierana jest możliwość organizacji wydarzeń sportowych, m.in. finału Ligi Mistrzów i mistrzostw świata w siatkówce . Wcześniej to polski minister sportu i turystyki apelował, by podjąć właśnie takie działania . Razem z podległym mu resortem podkreślał, że odebranie praw do organizacji wydarzeń sportowych na terytorium Federacji Rosyjskiej to wyraźny sygnał stanowczego sprzeciwu UE wobec działań władz rosyjskich.

Kami Bortniczuk o kulisach walki o wykluczenie Rosji ze sportu. Nie tylko FIFA stawiała opór

Teraz Kamil Bortniczuk zdradził, jak wyglądały kulisy walki o wykluczenie Rosji ze sportu. Ocenił postawę FIFA, która na początku kluczyła i zdawało się, że mało ochoczo podchodziła do całkowitego zawieszenia Rosjan. "Lepiej późno niż wcale. Społeczność międzynarodowa, w dużej mierze Polska, zagoniła FIFA do narożnika. Po tym, jak Polska, Czechy i Szwecja powiedziały, że nie zagrają z Rosją w barażach, a potem m.in. Anglia – że nie zagra z Rosją w finałach MŚ, nie mieli innego wyjścia. FIFA próbowała chronić Rosję do ostatniej chwili, ale żeby było jasne, FIFA nie jest w tym odosobniona" - stwierdził w rozmowie z "Super Expressem".

Wyjaśnił, że prezydent FIS-u, w sprawie MŚ juniorów w skokach narciarskich, przyjął podobną taktykę co FIFA. Chciał, by nie karać szesnastolatków za agresję Putina i proponował, by młodzi Rosjanie startowali pod flagą FIS-u. Minister postawił sprawę jasno.

Poinformowałem, że jeśli rosyjscy zawodnicy mają wystartować w tej imprezie, to my ja jako minister odpowiedzialny za Centralne Ośrodki Sportu wymówię umowę na dzierżawę skoczni narciarskich, na których te mistrzostwa miały się odbywać. FIS się pod tym dyktatem ugiął - wyjaśnił.

Powiedział głośno też o tym, dlaczego nie było łatwo przekonać niektórych do stanowczych, mocnych działań względem Rosji. Chodziło oczywiście o pieniądze. Już wcześniej Putin przygotowywał sobie grunt niejako pod legitymizację swojej agresji w oczach Rosjan.

Putin bardzo aktywnie wspierał swoich współpracowników w ich ambicjach dotyczących funkcjonowania w strukturach federacji sportowych. W ślad za tym szły zawsze ruble, bo to był Gazprom i inne spółki państwowe, które kupowały miejsca w zarządach federacji. Putin wymagał skuteczności i tego, by te pieniądze inwestowane w sport zaczęły procentować. Liczył, że sport nie będzie zauważał, czego się dopuszcza, a on będzie wykorzystywał imprezy sportowe i rosyjskich sportowców, żeby uwiarygadniać się przed swoim społeczeństwem. Mógłby powiedzieć, że jaka wojna, jakie sankcje, skoro my mamy u nas finał Ligi Mistrzów czy MŚ w siatkówce - tłumaczył.

Bortniczuk nie ma żadnych wątpliwości. Sankcje natury sportowej odczują sportowcy, ale odczuje też sam prezydent Federacji Rosyjskiej. "Jestem przekonany, że wybiliśmy Putinowi zęby. Poza aktywnością polityczną i militarną, chciał wykorzystać sport do tego, żeby uwiarygadniać akceptację społeczną swoich ruchów" - stwierdził.

Minister sportu i turystyki zabrał też głos w sprawie barażu o mundial w Katarze. Pierwotnie Polska miała grać w tym meczu z Rosją, lecz teraz, po decyzji FIFA o wykluczeniu Rosjan z rywalizacji, sprawa jest w zawieszeniu. Trudno powiedzieć, jak będzie wyglądała walka "Biało-Czerwonych" o wyjazd na mistrzostwa świata. Możliwe są różne scenariusze. Bortniczuk wolałby uniknąć najwygodniejszej dla nas wersji, czyli awansu do finału baraży bez gry. Tłumaczył dlaczego.

Wtedy nikt nam nie zarzuci, że nasza aktywność była spowodowana nie szczytnymi celami, ale chęcią łatwego awansu. Chciałbym, żebyśmy zagrali ten mecz i go wygrali - podsumował.

